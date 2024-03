Höhere Erwartungshaltung nach guten Transfers: ATSV Zipf strebt im Frühjahr Rangverbesserung an!

Details Freitag, 08. März 2024 15:42

Der ATSV Zipf war in den vergangenen Jahren in der 1. Klasse Süd unterwegs und hat sich im letzten Jahr für einen Klassenwechsel entschieden. In der neuen Liga stieß man folglich auf großteils unbekannte Mannschaften, was sich auch auf das Abschneiden auswirkte: Mit 15 Punkten auf dem Konto überwintert man auf Platz zehn der Tabelle – ausbaufähig. Ligaportal sprach mit Daniel Burger, dem Sportlichen Leiter des Klubs, über den Herbst, die Transfers und die Ziele für das Frühjahr.

Abschneiden unter den Erwartungen

Nach dem Klassenwechsel kann man die erste Halbsaison als Eingewöhnungsphase für den ATSV Zipf sehen, krachte man bereits am allerersten Spieltag mit voller Wucht auf den Boden der Tatsachen, als man 1:8 in Krenglbach unterlag. In weiterer Folge stabilisierte man sich aber doch und machte den verkorksten Saisonstart auch wieder vergessen: „Wir haben uns am Anfang sehr schwer getan, weil vorwiegend mit hohen Bällen gespielt wird und wenig spielerisch gelöst. Darauf waren wir nicht eingestellt, die Körperlichkeit der anderen Mannschaften war auch sehr überraschend.“, resümiert Burger den Herbst und freut sich, dass man gegen Ende doch noch wichtige Punkte einfahren konnte.

Einige Transferbewegungen

Im Winter hat sich in Zipf so einiges getan. Mit Peter Stüger (Frankenmarkt) und Alexander Münch (Schildorn) verließen Backup-Stürmer und Torwart den Klub und mit Karim Ameti (Attnang) ein weiterer Akteur, der im Herbst nicht richtig in Fahrt kam. Verpflichtet hat man indes den einen oder anderen interessanten Spieler: Mit Antonio Nikolic (Vöcklabruck) sicherte man sich die Dienste eines vielversprechenden Außenspielers, sein Bruder Tomislav wechselte ebenfalls aus Kroatien nach Zipf. Mit Jonas Stallinger wird zukünftig ein ebenso technisch-versierter Spieler für den ATSV auflaufen, von dem man sich im Frühjahr auch einiges erwartet.

Kaderveränderungen sollen Rangverbesserung bewirken

Nachdem man im Herbst die gegnerischen Mannschaften kennenlernen konnte, möchte man im Frühjahr durchstarten: „Mit den Upgrades die wir im Winter bekommen haben, erwarten wir uns schon mehr. Wir möchten mit den unteren Rängen nichts mehr zu tun haben. Unser Ziel ist das gesicherte Mittelfeld. Wenn mehr draus wird ist es auch super.“, zeigt sich der Sportchef zuversichtlich und freut sich auf spannende Derbys gegen Neukirchen und Frankenburg. Ende Jänner startete man dafür in die Vorbereitung und erzielte auch in den Testspielen starke Ergebnisse. Eine Woche vor den Semesterferien hielt man bei tollen Bedingungen zudem ein Trainingslager im kroatischen Novigrad ab: „Das war top. Die Vorbereitungsspiele waren auch durchwegs positiv. Das war ein sehr ansprechendes Trainingslager.“, führt Burger weiter aus.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.