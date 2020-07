Gallspacher SK: Neuer Trainer und Top-Verstärkungen aus der OÖ-Liga

Details Dienstag, 28. Juli 2020 13:12

Der Gallspacher SK blickt auf ein enttäuschendes Jahr 2019 zurück. Im Sommer mussten sich die Hausruckviertler aus der Bezirksliga verabschieden, eher es in der Hinrunde der abgebrochenen Saison der 1. Klasse Mitte-West für den Absteiger nur zum elften Platz reichte. Unter Neo-Trainer Mario Sipura, der vor der Amtszeit von Bojan Markovic interimistisch tätig war, und zudem seit Jahresbeginn auch als Obmann die Verantwortung trägt, ist der SK um die Trendwende bemüht.

Zwei Top-Verstärkungen und sechs weitere neue Kräfte

Mit Torjäger Martin Hegedüs (Micheldorf) und Defensivspieler Mustafa Botic (Bad Ischl) zogen die Gallspacher zwei Top-Verstärkungen aus der OÖ-Liga an Land. "Im letzten Sommer haben wir mit Goalgetter Tim Zontar und Innenverteidiger Kevin Lepschy zwei Leistungsträger verloren, die wir nicht kompensieren konnten. Mit der Verpflichtung von Hegedüs und Botic ist es uns jetzt gelungen, die Schwachstellen in der Offensive und Defensive auszumerzen", weiß Sektionsleiter Erwin Wageneder, der mit Stipo Sipura und Mathias Eigner (beide Pichl), Tobias Blasbichler (Taufkirchen/Trattnach), Günther Unterrainer (Hofkirchen/Trattnach) und Nico Riederer (Grieskirchen Juniors) fünf weitere neue Kräfte begrüßen konnte. Zudem greift Markus Wageneder nach einer Auszeit wieder ins Geschehen ein. Mit Matej Sistov (Micheldorf), Andras Dobos (St. Roman), Michael Hagmayr (Hofkirchen/Traunkreis), Bojan Markovic und Savo Jovanovic (beide Wilhering/Mühlbach) sowie Willibald Kneidinger (Pasching) haben allerdings sechs Kicker den Verein verlassen."Nachdem wir im Winter drei Spieler verloren hatten, hat uns die Corona-Pause in die Karten gespielt und konnten die Abgänge im Sommer ersetzen", meint der Sektionsleiter.

Probleme in der Vorbereitung

Während die Sipura-Elf gegen Schlüßlberg mit 1:2 den Kürzeren zog und gegen Thalheim ein 2:2-Remis erreichte, musste ein weiteres Testspiel, gegen Pichl, beim Stamnd von 1:1 aufgrund eines Gewitters abgebrochen werden. In dieser Woche testet der SK gleich drei Mal: am morgigen Mittwoch gegen Niederneukirchen, am Freitag gegen Vöcklabruck und tags darauf gegen den FC Wels. "Auch wenn Neo-Coach Mario Sipura ein überaus erfahrener Trainer und zudem fachlich ungemein kompetent ist, verläuft die Vorbereitung nicht ganz rund. Zum einen befinden sich die Spieler nach der langen Pause in einer unterschiedlichen physischen Verfassung, und zum anderen muss aufgrund des Umbruchs eine neue, schlagkräftige Mannschaft geformt werden. Zudem sind einige Spieler verletzt bzw. angeschlagen", ortet Erwin Wageneder Luft nach oben.

Weitgehend ruhige Saison erwünscht

Nach dem durchwachsenen letzten Jahr wollen die Gallspacher die Talfahrt stoppen und wieder ruhigere Gewässer erreichen. "Nach einer hartnäckigen Durststrecke geht es zunächst vor allem darum, wieder in die Spur zu finden und möchten nach eineinhalb Jahren Abstiegskampf eine weitgehend ruhige Saison spielen. Der Plan ist, von Beginn an konstant zu punkten und haben nicht vor, uns erneut am Abstiegskampf zu beteiligen", so Wageneder. "Wir wollen uns von den hinteren Plätzen fernhalten und uns im sicheren Mittelfeld der Tabelle bewegen. Nach dem Umbruch im Kader dauert es aber noch einige Zeit, bis sich die Spieler finden bzw. einspielen".

Zugänge:

Mario Sipura, Trainer (Gallspacher SK, Obmann)

Martin Hegedüs (SV Micheldorf)

Mustafa Botic (SV Bad Ischl)

Stipo Sipura (SV Pichl)

Mathias Eigner (SV Pichl)

Tobias Blasbichler (Union Taufkirchen/Trattnach)

Günther Unterrainer (Union Hofkirchen/Trattnach)

Nico Riederer (SV Grieskirchen Juniors)

Markus Wageneder (reaktiviert)

Abgänge:

Matej Sistov (SV Micheldorf)

Bojan Markovic (SPG Wilhering/Mühlbach)

Savo Jovanovic (SPG Wilhering/Mühlbach)

Andras Dobos (Union St. Roman)

Michael Hagmayr (Union Hofkirchen/Traunkreis)

Willibald Kneidinger (SV Pasching)

Bisherige Testspiele:

2:2 gegen Union Thalheim (BLS)

1:1 gegen SV Pichl (BLS)

1:2 gegen SV Schlüßlberg (2MW)

