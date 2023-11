Überraschung: Spitzenreiter UFC PTA gerät beim SV Kallham unter die Räder

Details Montag, 06. November 2023 17:02

Die Beobachter staunten nicht schlecht: Der SV Kallham stellte dem Favoriten ein Bein und schlug den UFC PTA mit 4:0. Mit breiter Brust war der UFC PTA zum Duell mit dem SV DSV Road Kallham angetreten – der Spielverlauf ließ beim UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt jedoch Ernüchterung zurück.

Kallham spult starke erste Hälfte ab

In der 20. Minute ging der SV Kallham in Führung – Lorant Lakatos-Lengyel zeichnete sich dafür verantwortlich. Balazs Czibere versenkte die Kugel vom Elfmeterpunkt kurz darauf zum 2:0 für den Gastgeber (22.). In ruhiges Fahrwasser brachte der SV Kallham sich, indem Lakatos-Lengyel das 3:0 und seinen Doppelpack erzielte (36.). Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Marcel Wolfesberger nach einem Eckball den Vorsprung des SV DSV Road Kallham auf 4:0 (41.). Nach dem souveränen Auftreten des SV Kallham überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand. Die Situation wurde für den UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt noch schwieriger, als Florian Penninger in der 53. Minute mit der Ampelkarte in die Kabine geschickt wurde. Bis zum Schlusspfiff durch den Schiedsrichter betrieben die Gäste nach einem desolaten ersten Spielabschnitt in Halbzeit zwei Schadensbegrenzung und verhinderten eine noch höhere Pleite. Am Ende hieß es 4:0 zugunsten des SV DSV Road Kallham.

Zahlen und Fakten

Durch die drei Punkte verbesserte sich der SV Kallham im Tableau auf die achte Position. Fünf Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat der SV DSV Road Kallham derzeit auf dem Konto. Durch den klaren Erfolg über den UFC PTA ist der SV Kallham weiter im Aufwind.

Trotz der Schlappe behält der UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt den ersten Tabellenplatz bei. Die gute Bilanz des UFC PTA hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt bisher sieben Siege, zwei Remis und drei Niederlagen.

Am kommenden Samstag trifft der SV DSV Road Kallham auf die Union Neukirchen/V.-Puchkirchen, der UFC PTA spielt am selben Tag gegen die Union Meggenhofen.

1. Klasse Mitte-West: SV DSV Road Kallham – UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt, 4:0 (4:0)

41 Marcel Wolfesberger 4:0

36 Lórant Lakatos-Lengyel 3:0

22 Balazs Czibere 2:0

20 Lórant Lakatos-Lengyel 1:0

