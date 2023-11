SV Krenglbach ringt Rottenbach bei Sieben-Tore-Spektakel in der Nachspielzeit nieder

Details Sonntag, 05. November 2023 13:58

Der SV Krenglbach empfängt in Runde 12 der 1. Klasse Mitte-West die Union Rottenbach. Es handelt sich um ein echtes Spitzenspiel, treffen hier doch zwei Teams aus den Top 3 aufeinander. Vor heimischem Publikum wollen die Krenglbacher im Inno-Aktiv Sportpark nach zuletzt zwei Unentschieden in Folge einen vollen Erfolg feiern und zu Hause weiterhin ungeschlagen bleiben. Die Union Rottenbach musst sich, nach dem Sieg in Runde 9, letzte Woche mit einem torlosen Remis zufrieden geben.

Dranga-Hattrick in Halbzeit eins - 3:3 zur Pause

Beide Teams legten in diesem Spitzenspiel los wie die Feuerwehr und man merkte direkt, dass kein Team verlieren wollte. Bereits in der dritten Minute war es Krenglbachs Goalgetter vom Dienst, der die Hausherren in Führung brachte. Nach einer Ecke war er mit dem Kopf zur Stelle und überwand Stadlmayr im Kasten der Rottenbacher zum ersten mal. Die Gäste waren aber durch diesen frühen Rückstand keineswegs geschockt und um eine schnelle Antwort bemüht. In Minute 6 wurde dann die Union auch schon für ihre Bemühungen belohnt. Ein Konter über rechts führte zum Torerfolg. Philipp Wimmer zog in den 16er und verwandelte sehenswert. In Minute 18 waren es aber wieder die Hausherren, die jubeln durften. Dranga markierte seinen zweiten Treffer an diesem Tag. Nachdem ein weiter Ball von einem Rottenbacher Verteidiger unertlaufen wurde stand Dranga alleine vor Stadlmayr und diese Chance lässt sich ein Torjäger natürlich nicht entgehen. Die Heimelf war nun weiter am Drücker und wurde stets durch Standards und weite Einwürfe gefährlich. Eben ein solcher weiter Einwurf sollte dann zum 3:1 führen. Einwurf - Kopball verlängerung - Hattrick Dranga! So einfach kann Fußball sein. Aber nur 6 Minuten später gelang den Gästen der Anschlusstreffer. In zentraler Position am 16er kommt das "Leder" zu Milovanovic, der lässt zwei Gegenspieler stehen und schiebt zum 3:2 ein. Wieder Hoffnung für Rottenbach, die nun mutiger wurden. In Minute 44 kommen sie auch dann zum Ausgleich. Nach einem Eckball kam es zu einem gestocher vor dem Tor von Sistov und Weidenholzer war zur Stelle und köpfte zum Ausgleich. Noch vor der Pause hätten die Rottenbacher die Partie komplett auf den Kopf gestellt, ein Schuss von Milovanovic landete aber auf der Latte. Pause! - Durchatmen

Ausgeglichene 2. Halbzeit - Lucky Punch in Minute 93

Zu Beginn der zweiten Halbzeit merkte man, dass Rottenbach den Schwung aus den letzten Minuten aus Halbzeit eins mitnehmen wollte und sie kamen besser ins Spiel. Es entwickelte sich eine ausgeglichen Partie mit Halbchancen auf beiden Seiten. So richtige Torchancen konnten man sich nicht erarbieten. Einzig Wimmer, der in Minute 75 alleine vor Sistov auftauchte, hätte die Gäste in Führung bringen können. Der Ball ging aber leider daneben. In Minute 93 dann nochmal ein Eckball für die Heimelf. Der Ball fliegt über die Verteidigung hinweg an den langen Pfosten, wo Bujak sich ein Herz nahm und den Ball Volley zum vielumjubelten 4:3 Siegtreffer verwandelte.

Hannes Huemer, Sektionsleiter Union Rottenbach:

"In der ersten Halbzeit war Krenglbach stärker. Durch Kampf und Wille haben wir uns aber dann zurückgekämpft. Unsere jungen Spieler haben sehr brav gespielt. Die zweite Halbzeit war sehr ausgeglichen und wir hätten uns auf jeden Fall ein Remis verdient bei dieser ausgeglichen Partie. So ist aber leider der Fußball."

