Starker Rückrundenstart findet überraschendes Ende: Neukirchen zieht in Taufkirchen den Kürzeren

Details Montag, 22. April 2024 19:47

Bei der SPG Taufkirchen/Michaelnbach holte sich die Union Neukirchen/V.-P. eine 1:3-Schlappe ab. Mit breiter Brust waren die Neukirchner ins Auswärtsspiel beim Tabellenzwölften gestartet – der Spielverlauf ließ bei den Gästen jedoch Ernüchterung zurück und die Ungeschlagen-Serie nahm ein überraschendes Ende. Das Hinspiel war noch mit 3:1 zugunsten von Neukirchen geendet.

Barta schnürt Doppelpack

Der Gast geriet in der elften Minute ins Hintertreffen – Gábor Tamás Barta zeichnete sich dafür verantwortlich. Patrik Manuel Holzapfel war es, der in der 35. Minute den Ball im Gehäuse der SPG Taufkirchen/Michaelnbach unterbrachte und für den Ausgleich sorgte. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Nach 52 Minuten beförderte Barta das Leder erneut zum 2:1 ins gegnerische Netz. Kurz vor Schluss sorgte Benjamin Wagner dann für die Vorentscheidung, neuer Spielstand: 3:1 (86.). Am Ende verbuchte die SPG Taufkirchen/Michaelnbach gegen die Union Neukirchen/V.-Puchkirchen die maximale Punkteausbeute.

Zahlen und Fakten

Taufkirchen/Michaelnbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Trendkurve der Gastgeber geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang 13, mittlerweile hat man Platz neun der Rückrundentabelle inne. Durch den Erfolg verbesserte sich Taufk./Michaelnb. im Klassement auf Platz zwölf. Mit erschreckenden 47 Gegentoren stellt die SPG Taufkirchen/Michaelnbach die schlechteste Abwehr der Liga. Taufkirchen/Michaelnbach bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, drei Unentschieden und elf Pleiten. Taufk./Michaelnb. ist seit drei Spielen unbezwungen.

Neukirchen/V.-P. nimmt mit 31 Punkten den vierten Tabellenplatz ein. Der Angriff ist bei Neuk./V.-Puchk. die Problemzone. Nur 25 Treffer erzielte die Union Neukirchen/V.-Puchkirchen bislang. Neun Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat Neukirchen/V.-P. momentan auf dem Konto. Neuk./V.-Puchk. baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am kommenden Sonntag trifft die SPG Taufkirchen/Michaelnbach auf den TSV Baugruppe Schmid Frankenburg, die Union Neukirchen/V.-Puchkirchen spielt am selben Tag gegen den UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt.

1. Klasse Mitte-West: SPG Taufkirchen/Michaelnbach – Union Neukirchen/V.-Puchkirchen, 3:1 (1:1)

86 Benjamin Wagner 3:1

52 Gábor Tamás Barta 2:1

35 Patrik Manuel Holzapfel 1:1

11 Gábor Tamás Barta 1:0

