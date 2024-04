Gaspoltshofen überholt Union Rottenbach in der Tabelle

Details Montag, 15. April 2024 16:58

Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen der Union Gaspoltshofen und der Union VTA Rottenbach an diesem 18. Spieltag. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Im Hinspiel hatten sich die Mannschaften mit einem 2:2-Unentschieden getrennt.

Gaspoltshofen geht früh in Führung

Kevin Stögmüller brachte die Union Rottenbach in der achten Minute nach einem Freistoß ins Hintertreffen. Matthäus Bürstinger köpfte die Kugel kurz darauf nach einem Eckball zum 2:0 für Gaspoltshofen über die Linie (18.). Das 1:2 von Rottenbach stellte Hermann Humer sicher (37.). Obwohl der Union Gaspoltshofen nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es die Union VTA Rottenbach zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

Zahlen und Fakten

Bei der Union Rottenbach präsentierte sich die Abwehr angesichts 34 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (40). In den letzten Partien hatte die Heimmannschaft kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Gaspoltshofen befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Mit diesem Sieg zog die Union Gaspoltshofen an Rottenbach vorbei auf Platz vier. Die Union VTA Rottenbach fiel auf die sechste Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher acht Siege ein.

Die Union Rottenbach tritt am kommenden Sonntag beim SV Europlan Pram an, Gaspoltshofen empfängt am selben Tag den ATSV Zipf.

1. Klasse Mitte-West: Union VTA Rottenbach – Union Gaspoltshofen, 1:2 (1:2)

37 Hermann Humer 1:2

18 Matthäus Bürstinger 0:2

8 Kevin Stögmüller 0:1

Details

