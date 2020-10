Krenglbach findet auch gegen Taufkirchen/Trattnach nicht aus der Krise

Details Montag, 12. Oktober 2020 11:25

Durch ein 4:2 holte sich die Union Ritterbräu Taufkirchen/Trattnach in der Partie gegen den SV Fenastra Krenglbach drei Punkte. Der SV Krenglbach erlitt gegen Taufkirchen/Trattnach schon die sechste Niederlage.

Dabei stand es lange 0:0, bis die Gäste sogar in Führung gingen. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Ivan Sipura sein Team in der 39. Minute. Zur Pause war Krenglbach im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

Doch noch die Wende

Das 1:1 von Taufk./Tr. bejubelte David Nagy (56.). Lukas Ebergassner machte in der 60. Minute das 2:1 des Heimteams perfekt. In Minute 74 gelang dem SV Fenastra Krenglbach der Ausgleich durch Muhammed Özdemir. Dass die Union Ritterbräu Taufkirchen/Trattnach in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Philipp Diesenberger, der in der 75. Minute zur Stelle war. Taufkirchen/Tratt. führte in Person von Tim Zontar schließlich das 4:2 herbei (86.). Am Ende stand Taufk./Tr. als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.

Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo die Union Ritterbräu Taufkirchen/Trattnach nun auf dem sechsten Platz steht. Drei Siege, vier Remis und zwei Niederlagen hat Taufkirchen derzeit auf dem Konto.

Mit lediglich fünf Zählern aus neun Partien stehen die Gäste auf einem Abstiegsplatz.

1. Klasse Mitte-West: Union Ritterbräu Taufkirchen/Trattnach – SV Fenastra Krenglbach, 4:2 (0:1)

39 Ivan Sipura 0:1

56 David Nagy 1:1

60 Lukas Ebergassner 2:1

74 Muhammed Furkan Oezdemir 2:2

75 Philipp Diesenberger 3:2

86 Tim Zontar 4:2