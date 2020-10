Erfolgsserie der Blaue Elf Wels hält gegen Gallspach weiter an

Details Sonntag, 18. Oktober 2020 21:45

Die Blaue Elf Wels erteilte Gallspach eine Lehrstunde im eigenen Stadion: 0:5 hieß es am Ende für die Welser. Der ASK Blaue Elf Wels hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Tabellenprimus alle davon und die Partie erfolgreich beendet.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

In der Anfangsphase schaffte es keines der beiden Teams, sich eine Chance zu erarbeiten. In der 20. Minute erzielte Marko Zeba per Elfmeter das 0:1 für die Blaue Elf Wels. Kurz darauf, in der 22. Minute, brachte Marko Perac das Netz für die Gäste zum Zappeln. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Keine Gnade

Für das dritte Tor der Blauen Elf sorgte Sebastian Rathmayr, der in Minute 75 zur Stelle war. In der 76. Minute legte Rade Dzajic zum 0:4 zugunsten des ASK Blaue Elf Wels nach. Rathmayr stellte schließlich in der 85. Minute den 0:5-Sieg für die Blaue Elf sicher. Der Tabellenführer überrannte den Gallspacher SK 1932 förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Nach zehn absolvierten Begegnungen nimmt der Gallspacher SK den neunten Platz in der Tabelle ein. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr des Gastgebers im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Gallspach verbuchte insgesamt drei Siege, drei Remis und vier Niederlagen.

Der ASK Blaue Elf Wels macht es sich auf den Aufstiegsrängen gemütlich. Mit nur vier Gegentoren stellt die Blaue Elf Wels die sicherste Abwehr der Liga. Nur einmal gab sich die Blaue Elf Wels bisher geschlagen.

1. Klasse Mitte-West: Gallspacher SK 1932 – ASK Blaue Elf Wels, 0:5 (0:2)

20 Marko Zeba 0:1

22 Marko Perac 0:2

75 Sebastian Rathmayr 0:3

76 Rade Dzajic 0:4

85 Sebastian Rathmayr 0:5