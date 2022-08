Glanzlose Blaue Elf Wels feiert soliden Auftaktsieg

Details Montag, 15. August 2022 20:57

Nach einer mäßigen Herbstrunde und einer guten Rückserie fand sich der ASK Blaue Elf Wels am Ende der letzten Saison auf dem dritten Rang wieder. Man erntete Früchte für gutes Engagement und stellt auch für die angebrochene Spielzeit ein gutes Team. Gegner in der ersten Runde war die Union Meggenhofen, die im vergangenen Jahr eine saubere Aufholjagd hinlegte und sich am Ende mit dem wohlverdienten Klassenerhalt belohnte. Nicht ganz so erfreulich war der Saisonstart der Orascanin-Elf, die trotz großer Bemühungen mit einer 0:2-Pleite auf den Heimweg geschickt wurde.

Torloser erster Durchgang

Den etwas besseren Start in die Partie verzeichneten die Gäste, die voller Tatendrang loslegten und auch die eine oder andere gute Einschussmöglichkeit vorfanden. Am Ende fehlte aber immer das nötige Quäntchen Glück oder die Kaltschnäutzigkeit vor dem Gehäuse, sodass man sich für das an den Tag gelegte Engagement nicht belohnen konnte. Nach einer kurzen Findungsphase fanden auch die Hausherren etwas besser in die Partie, waren aber ebenso glücklos im letzten Drittel - kein Tor somit in Durchgang eins.

Schneller Doppelschlag verhilft Hausherren zum Sieg

Besonders lange mussten die Zuschauer nach dem Seitenwechsel dann letztendlich nicht mehr auf den ersten Tagestreffer warten. Die Gastgeber traten nun deutlich aktiver auf, setzten den Gegner teilweise gehörig unter Druck und belohnten sich mit etwas Glück im Handumdrehen mit einer komfortablen zwei-Tore-Führung. Wie erwähnt glücklich, weil zwei Unachtsamkeiten von Meggenhofen-Keeper Sebastian Lindinger bei den Toren von Daniel Knezevic (64.) und Sebastian Rathmayr (68.) zu eben jenem bitteren Rückschlag führten. Die Gäste zeigten in den Schlussminuten zwar nochmal Moral und versuchten voller Tatendrang nochmal alle Kräfte zu mobilisieren, blieben am Ende aber erfolgslos.

Stimme zum Spiel

Ernst Rohrhuber (Sportlicher Leiter ASK Blaue Elf Wels):

„Es war am Anfang sehr schwierig für uns, wir haben aber im weiteren Verlauf des Spiels die Oberhand gewonnen. Im Großen und Ganzen war es aber eine ausgeglichene Partie, weil Meggenhofen auch sehr gut aufgetreten ist. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie etwas mit dem Abstieg zu tun haben werden, wenn sie so weiterspielen - das ist wirklich eine gute Mannschaft."

Die Besten: Manuel Knezevic (TW), Leon Langwieser (RM)