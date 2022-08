Wilder Schlagabtausch - Gaspoltshofen und Haag trennen sich Remis!

Details Montag, 15. August 2022 23:19

Ein spannendes Spiel lieferten die Union Gaspoltshofen und die Union Pizza & Baguette Haag/Hausruck zum Saisonauftakt, das 3:3 endete. Es war somit ein intensives Auftaktspiel für die Heimischen, die in dieser Saison als große Unbekannte ins Rennen gehen.

Liganeuling legt los wie die Feuerwehr

Josef Jedinger brachte Gaspoltshofen in der 14. Spielminute in Führung. In der 28. Minute brachte Christian Bamminger das Netz für das Heimteam sehenswert per Fallrückzieher zum Zappeln. Für das erste Tor von Haag/Hausruck war Senahid Bekanovic verantwortlich, der in der 32. Minute per Kopf das 1:2 besorgte. Zur Pause behielt die Union Gaspoltshofen dennoch die Nase knapp vorn. Durch ein Eigentor von Luca Klingsberger verbesserte Gaspoltshofen nach Wiederanpfiff den Spielstand auf 3:1 für sich (63.). Es folgte der Anschlusstreffer für Haag a.H. – bereits der zweite für Bekanovic, der mit einem satten Weitschuss sein Team am Leben hielt. Nun stand es nur noch 2:3 (67.). Klingsberger glich nur wenig später nach einem Eckball für die Gäste aus (69.). Mit dem Abpfiff des Unparteiischen sind die Union Gaspoltshofen und die Union Pizza & Baguette Haag/Hausruck mit einem Unentschieden in die neue Saison gestartet.

Am nächsten Sonntag reist Gaspoltshofen zur Union Meggenhofen, zeitgleich empfängt Haag/Hausruck die SPG Allhaming/Weißkirchen 1b.

1. Klasse Mitte-West: Union Gaspoltshofen – Union Pizza & Baguette Haag/Hausruck, 3:3 (2:1)

69 Luca Klingsberger 3:3

67 Senahid Bekanovic 3:2

63 Eigentor durch Luca Klingsberger 3:1

32 Senahid Bekanovic 2:1

28 Christian Bamminger 2:0

14 Josef Jedinger 1:0