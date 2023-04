Ausgleich bleibt am Ende nur Ehrentreffer: SPG Allhaming/Weißkirchen 1b triumphiert im Gipfeltreffen

Details Sonntag, 16. April 2023 18:10

Etliche Fußballspiele fielen in Oberösterreich an diesem Wochenende der Witterung zum Opfer - nicht aber das Gipfeltreffen zwischen der SPG Allhaming/Weißkirchen und dem Gallspacher Sportklub. Gespielt wurde auf Kunstrasen im Sportpark am Weyerbach-Weißkirchen, wo sich knapp 130 Zuschauer versammelt hatten und ein Topspiel auf hohem Niveau sahen.

Allhaming dreht in Durchgang zwei auf

Trotz Dauerregen und doch suboptimalem, rutschigen Untergrund entwickelte sich von Beginn an eine Partie, welche sich den Titel "Topspiel" verdient hatte. Knapp sieben Minuten gespielt, besorgte Ahmad Alahmad nach einer Hereingabe aus kurzer Distanz die Führung für die Spiesberger-Truppe. Die Antwort des Tabellendritten aus Gallspach ließ aber nicht lange auf sich warten, Kürsat Celep stellte mit einem sehenswerten Treffer in Minute 16 auf 1:1. Knapp zehn Minuten später folgte eine vermeintlich spielentscheidende Szene: Ein Gallspacher Angreifer war plötzlich auf und davon, umkurvte im 1-gegen-1 SPG-Keeper Mattheus Benesch, der seinen Gegenspieler infolgedessen für den Geschmack der Gäste und der mitgereisten Fans regelwidrig zu Fall brachte - Schiedsrichter Mario Schörkhuber deutete die Situation jedoch anders und ließ weiterlaufen. Bemerkenswert daran war, dass sich die Gäste trotz der vermeintlich klaren Fehlentscheidung nicht sonderlich lange damit beschäftigten und alles daran setzten, in Führung zu gehen. Dies sollte aber letztlich nicht gelingen: Nach dem Seitenwechsel waren es dann die Allhaminger, die deutlich besser in die Partie fanden und auch prompt für klare Verhältnisse sorgten: Erst besorgte Philipp Umgeher die Führung (56.), ehe Severin Kreilhuber nach einer Freistoßflanke in Minute 64 auf 3:1 stellte. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Moritz Eiber in der letzten Spielminute, am Ende siegten die Hausherren klar mit 4:1.

Am kommenden Sonntag trifft die SPG Allhaming/Weißkirchen 1b auf den UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt, der Gallspacher SK spielt tags zuvor gegen die SPG Taufkirchen/Michaelnbach.

1. Klasse Mitte-West: SPG Allhaming/Weißkirchen 1b – Gallspacher SK 1932, 4:1 (1:1)

90 Moritz Eiber 4:1

64 Severin Kreilhuber 3:1

56 Philipp Umgeher 2:1

16 Kuersat Celep 1:1

7 Ahmad Alahmad 1:0

