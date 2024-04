Abstieg beinahe schon unvermeidbar: SPG Wels 2 kassiert gegen Union Mondsee nächste Pleite

Details Sonntag, 28. April 2024 09:09

Die SPG HOGO Wels 2 klammert sich mittlerweile mit letzter Kraft noch am Strohhalm fest: Die Schatas-Truppe kämpft seit Wochen erbittert gegen den immer näher rückenden Abstieg, holt allerdings, trotz teilweise ansprechender Leistungen, einfach keine Punkte. In Runde 24 der LT1 OÖ-Liga empfingen die Messestädter nun eines der formstärksten Teams des Klassements: die Union Raiffeisen Mondsee. Gegen die Plasser-Truppe gab es letztlich ein weiteres Mal nichts zu holen – der besiegelte Abstieg somit vermutlich nur noch Formalitätssache.

Dominante Mondseer mit souveräner Pausenführung

Dass die Spiele gegen den vermeintlichen Underdog oft die Schwierigsten sind, zeigt der Fußball im Ober- und Unterhaus zur Genüge. Dementsprechend elementar für den Erfolg ist dahingehend ein entschlossener sowie energiegeladener Start in die Begegnung. Diesen erwischte die Union Mondsee par Excellence und stellte durch einen frühen Treffer von Simon Nussbaumer nach zehn Minuten umgehend auf 1:0. Mit der Führung im Rücken legten die Gäste dann eine ungemeine Ruhe und Souveränität an den Tag, kamen immer wieder durch schnörkelloses Kombinationsspiel in die Gefahrenzone des Kontrahenten und sorgten dementsprechend häufig für gehörig Kopfzerbrechen bei all jenen, die es mit den Messestädtern hielten. Kurz vor der Pause erhöhte der Gast schließlich völlig verdient auf 2:0 (41.) – Maximilian Grössinger krönte eine tolle Einzelaktion mit einem unhaltbaren Abschluss ins lange Kreuzeck und fixierte damit eine durchwegs solide Pausenführung der Mondseer. Dabei hätte diese auch durchwegs noch höher ausfallen können: Tobias Karrer und Daniel Bares scheiterten jedoch jeweils am Aluminium.

Bares-Treffer stellt Weichen endgültig auf Sieg

Nach dem Seitenwechsel dauerte es keine fünf Minuten, ehe die Abteilung Attacke der Plasser-Truppe ein weiteres Mal eiskalt zuschlug und damit gleichsam für eine frühzeitige Vorentscheidung sorgte. Nach einem perfekt getimten Zuspiel von Tobias Reischl blieb Daniel Bares vor dem Gehäuse abgebrüht und schob elegant zum 3:0 ein. In weiterer Folge blieben die Mondseer, trotz der ohnehin bereits mehr als deutlichen Führung, am Drücker und fanden in bestechender Regelmäßigkeit Möglichkeiten vor, den Vorsprung weiter auszubauen. Dahingehend schlich sich allerdings eine gewisse Leichtfertigkeit und Inkonsequenz ins Spiel der Union, brachte man doch nun nicht mehr jene Abgezocktheit auf den Rasen, die zuvor noch so gewinn- bzw. besser gesagt torbringend gewesen war. Dennoch geriet jener Auswärts-Erfolg über neunzig Minuten nie ernsthaft in Gefahr, die Gäste hievten die drei Punkte schlussendlich souverän über die Ziellinie und sorgen damit dafür, dass bei der SPG Wels 2 langsam, aber sicher die Lichter in der LT1 OÖ-Liga endgültig erlöschen.

Stimme zum Spiel

Johann Loibichler (Sportlicher Leiter Union Mondsee):

„Wir wussten, dass solche Spiele wie heute oftmals brutal schwer werden können. Wir haben unsere Aufgabe souverän erledigt, ohne aber wirklich zu glänzen. Die Pflicht wurde erfüllt, das ist am Ende des Tages das Wichtigste.“

Die Besten: Tobias Reischl (ZM, Union Mondsee), Simon Nussbaumer (ST, Union Mondsee)

