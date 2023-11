Mangelnde Chancenverwertung! ASKÖ Dionysen sieht sich nach Verstärkungen für die Offensive um

Details Sonntag, 26. November 2023 13:44

Die ASKÖ Dionysen/Traun kam - auf durchschnittlichem Niveau - stabil durch das Jahr, sammelte im Frühjahr 18 Punkte und fuhr im Herbst 16 Zähler ein. Nach einem zehnten Rang in der vergangenen Saison der 1. Klasse Mitte überwintern die Mannen von Trainer Daniel Milojevic auch in der aktuellen Spielzeit als Zehnter. Da es in der Tabelle nach oben und unten nicht allzu weit ist, kann es für die ASKÖ im Frühjahr in beide Richtungen gehen. "Unsere junge Mannschaft hat in der Hinrunde über weite Strecken ordentliche Leistungen abgeliefert und ist auch den Top-Teams auf Augenhöhe begegnet, aufgrund einer mangelnden Chancenverwertung es jedoch verabsäumt, sich eine bessere Ausgangsposition zu verschaffen", erklärt Denis Babic, der seit wenigen Tagen das Amt des Sportlichen Leiters bekleidet.

Nur 16 Gegentore, aber in der Offensive mit Problemen

Die Milojevic-Elf feierte auf eigener Anlage und in der Fremde jeweils zwei Siege. Die Trauner widerlegten im Herbnst die Fußballweisheit, wonach man mit einer starken Defensive erfolgreich ist. Denn obwohl lediglich die beiden Aufstiegsaspiranten aus Wilhering und Leonding weniger Gegentore kassierten, überwintert die ASKÖ nur im unteren Drittel der Tabelle. Grund dafür sind die nur 19 erzielten Treffer - nur vier Teams trafen weniger oft ins Schwarze. "In der Defensive hat es ausgezeichnet funktioniert und hätten gegen Wilhering und Leonding durchaus punkten können, konnten aber etliche Chancen nicht verwerten und mussten uns den beiden Top-Teams jeweils mit 0:1 geschlagen geben", weiß der frischgebackene Sportchef, wo der Schuh drückt. "Auch in anderen Spielen war die mangelnde Chancenverwertung unser größtes Problem. In der Mannschaft ist reichlich Potenzial vorhanden, zudem leistet das Trainer-Team ausgezeichnete Arbeit, doch aufgrund der Probleme in der Offensive hat es zu einer besseren Platzierung bislang nicht gereicht".

Mögliche Verstärkungen - Trainingslager in Kroatien

Coach Milojevic gewährte seinen Kickern nur eine kurze Pause, wird aktuell schon wieder trainiert. Die offizielle Vorbereitung, die auch ein Trainingslager in Kroatien beinhaltet, wird am 10. Jänner angepfiffen. Beim Trainingsauftakt wird möglicherweise die eine oder andere Verstärkung anzutreffen sein. "Aus heutiger Sicht sind keine Abgänge zu erwarten, sehen uns jedoch seit geraumer Zeit nach Verstärkungen für die Offensive um. Zwei Akteure stehen derzeit im Probetraining am Prüfstand. Es ist aber noch nichts fix, zudem ist es im Winter schwierig, echte Verstärkungen zu verpflichten. Ich bin jedoch zuversichtlich, dass ein, zwei Spieler zu uns stoßen werden", so Babic.

Richtungsweisender Rückrundenstart

Da der Vierte aus Eferding/Fraham nur sechs Zähler mehr am Konto hat, aber auch die Abstiegszone lediglich fünf Punkte entfernt ist, kann es für die Dionysener im neuen Jahr in beide Richtungen gehen. "Uns ist die aktuelle Situation bewusst und wissen, dass wir aufpassen müssen. Grundsätzlich orientieren wir uns in der Tabelle aber nach oben, streben eine Rangverbesserung an und möchten in die obere Hälfte klettern", meint Denis Babic. "Aber schon nach dem ersten Rückrundenspiel werden wir wissen, wohin die Reise gehen kann. Gelingt uns im Heimspiel gegen Asten ein Sieg, könnten wir uns vielleicht schon entscheidend von der gefährlichen Region entfernen".

