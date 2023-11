Paukenschlag in Linz! ASKÖ Neue Heimat trennt sich von Erfolgstrainer Medjedovic

Details Montag, 20. November 2023 16:46

In der vergangenen Saison war die ASKÖ Neue Heimat Linz in der 2. Klasse Mitte aktiv und eroberte dort den Meistertitel. Nach dem Aufstieg kamen die Kicker aus dem Linzer Süden einen Stock höher gut an, absolvierten eine starke Hinrunde, sammelten 20 Punkte und überwintern in der 1. Klasse Mitte als Siebenter im sicheren Mittelfeld der Tabelle. Trotz eines sportlich überaus erfolgreichen Jahres endete am gestrigen Sonntag überraschend die Amtszeit von Coach Dino Medjedovic, der bei der ASKÖ seit Sommer 2022 das Trainerzepter geschwungen hatte.

"Kann die Entscheidung nicht nachvollziehen"

"Ich war mit der Mannschaft überaus erfolgreich, haben den Meistertitel erobert und uns nach dem Aufstieg ausgezeichnet präsentiert. Wir konnten uns vom Abstiegskampf fernhalten, haben stolze 20 Punkte geholt und waren auf einem guten Weg, demzufolge hat mich die Entlassung ebenso wie viele Außenstehende überrascht", schüttelt der 34-jährige nunmehrige Ex-Trainer den Kopf. "Es war das sportlich erfolgreichste Jahr in der jüngeren Vergangenheit des Vereins, darum kann ich die Entscheidung der Verantwortlichen nicht wirklich nachvollziehen. Aufgrund der positiven Bilanz haben nicht sportlichen Gründe den Ausschlag gegeben, vielmehr hat ein interner Machtkampf im Verein zu dieser Entscheidung geführt. Schade, denn ich hätte die Mannschaft auf ihrem Weg gerne weiterhin begleitet".

"Haben nicht aus der Hüfte geschossen"

Kjasif Smajlovic, stellvertretender Obmann des Klubs, stellt dem Übungsleiter auch ein gutes Zeugnis auf. "Medjedovic ist ein guter Trainer und hat bei uns ordentliche Arbeit geleistet. Er hatte wesentlichen Anteil daran, dass wir wieder erstklassig sind. Dennoch haben wir den bisherigen Saisonverlauf einer genauen Analyse unterzogen und sind nach reiflicher Überlegung zum Entschluss gekommen, den Trainer zu wechseln. Wir haben nicht aus der Hüfte geschossen und uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, letztendlich war aufgrund der aktuellen Umstände der Beschluss des Vorstandes aber eindeutig und werden den neuen Coach in absehbarer Zeit präsentieren", sagt Smajlovic, der sich zu den Gründen der Trennung nicht äußern möchte.

Daheim seit 5. November 2022 ungeschlagen

Der Aufsteiger kam holprig aus den Startblöcken und ergatterte in den ersten dei Runden nur einen Punkt. Danach nahm die Medjedovic-Elf Fahrt auf und feierte in den folgenden neun Partien sechs Siege, ehe sich die Linzer in Eferding/Fraham mit einer Niederlage in die Winterpause verabschiedeten. Während sechs Mannschaften weniger Gegentore kassierten, avancierten die Rot-Weißen zur Torfabrik der Liga - Patrik Svetlosak zeichnete für zwölf der 37 ASKÖ-Treffer verantwortlich und war in der Hinrunde gemeinsam mit Micha Tindl (Blaue Elf Linz) der Top-Torschütze der Liga. Die fünf bisherigen Niederlagen mussten die Kicker aus der Neuen Heimat durchwegs in der Fremde einstecken, auf eigener Anlage ist der Tabellensiebente seit bereits 5. November 2022 ungeschlagen und fuhr in den letzten elf Heimspielen acht "Dreier" ein.

"Der eine oder andere Zu- bzw. Abgang ist nicht auszuschließen"

"Die enorme Heimstärke ist phantastisch, in der Fremde haben wir im Herbst aber Feden lassen müssen. Auch wenn wir im sicheren Mittelfeld der Tabelle überwintern, müssen wir auf der Hut sein, wollen das Abstiegsgespenst aber auch im Frühjahr auf Distanz halten. Zum einen sind wir bestrebt, in der Tabelle nicht nach unten zu rutschen, zum anderen ist aufgrund der aktuellen Situation aber auch eine Rangverbesserung möglich. Erfreulich ist, dass die jungen Spieler eine gute Entwicklung genommen haben und werden diesen Weg weiterhin gehen", meint Kjasif Smajlovic, der am Spielersektor in der Winterpause keine großartigen Änderungen erwartet. "Aus heutiger Sicht wird sich nicht viel tun, wenngleich in einer Übertrittszeit Transfers jederzeit möglich sind. Somit ist auch bei uns der eine oder andere Zu- bzw. Abgang nicht auszuschließen".

