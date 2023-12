ASKÖ Eferding/Fraham: "Haben Erwartungen übertroffen"

Details Dienstag, 12. Dezember 2023 14:06

Im Frühjahr sammelte die ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham 16 Zähler und fuhren im Herbst stolze 22 Punkte ein. Nach einem achten Rang in der vergangenen Saison kletterten die Mannen von Neo-Trainer Richard Klinger in der aktuellen Spielzeit der 1. Klasse Mitte in der Tabelle bis auf den vierten Platz nach oben und machen es sich im vorderen Drittel gemütlich. "Mit einem derart starken Herbst hätten wir nicht gerechnet, doch unter Coach Klinger, der ausgezeichnete Arbeit leistet, ist es exzellent gelaufen, hat in der Hinrunde fast alles gepasst und haben die Erwartungen übertroffen", erklärt Funktionär Sebastian Illibauer, der auch am Rasen aktiv ist, früher am Flügel wirbelte und seit geraumer Zeit als Libero agiert.

Trotz Auftaktpleite, Klinger-Elf mit stabiler Hinrunde

Die Hausruckviertler starteten mit einer Heimpleite gegen den späteren Herbstmeister aus Wilhering/Mühlbach in die Saison, fortan zeigte der Pfeil aber in die richtige Richtung, holten die Rot-Weißen aus den nächsten vier Spielen zehn Punkte. In den folgenden sechs Runden standen drei Siegen ebenso viele Niederlagen gegenüber, ehe die Frahamer den Herbstausklang erfolgreich gestalteten und sich mit einem "Dreier" gegen Neue Heimat Linz in die Winterpause verabschiedeten. "Die Auftaktniederlage hat weh getan, konnten die klare 1:4-Niederlage später aber entsprechend einordnen, zumal die Wilheringer im Herbst bärenstark waren. In Summe sind wir stabil durch die Hinrunde gekommen, haben konstant gepunktet und konnten uns gegenüber dem Frühjahr erheblich steigern. Im Gegensatz zur letzten Saison, als wir von der gefährlichen Tabellenregion nicht allzu weit entfernt waren, kennen wir das Abstiegsgespenst aktuell nur vom Hörensagen ud freuen uns auf ein ruhiges und sorgenfreise neue Jahr", so Illibauer.

Vier Heimniederlagen, aber in der Fremde mit bärenstarker Performance

Während sechs Teams mehr Treffer erzielten, kassierten fünf Mannschaften weniger Gegentore, verzeichnen die Hausruckviertler eine solide Tor-Statistik. Die Klinger-Elf feierte auf eigener Anlage zwar drei Siege, musste sich jedoch in den vier übrigen Heimspielen jeweils geschlagenen geben. In der Fremde waren die Rot-Weißen bislang bärenstark und konnten in sechs Partien vier "Dreier" einfahren. "Daheim ist der Druck relativ groß, während wir auswärts befreit aufspielen können", freut sich Sebastian Illibauer über die enorme Stärke auf fremden Plätzen. "Auch wenn wir etliche Niederlagen einstecken mussten, waren die Leistungen auch vor heimischer Kulisse über weite Strecken in Ordnung, in der Endphase der Hinrunde haben dann auch die Ergebnisse gepasst. In Summe war es ein toller Herbst, ist die Freude über das unerwartet positive Abschneiden riesengroß".

Keine Transfers

In der Winterpause müssen die Kicker ein individuelles Heim-Programm absolvieren, ehe am 16. Jänner die Vorbereitung in Angriff genommen wird. Beim Trainingsauftakt wird Coach Klinger voraussichtlich einen unveränderten Kader antreffen. "Nach der tollen Hinrunde besteht kein Grund, den Kader zu verändern und sehen uns demzufolge nicht nach Verstärkungen um. Aber vielleicht ergibt sich im Winter etwas und können den Kader breiter aufstellen", möchte Illibauer Transfers nicht grundsätzlich ausschließen.

Ohne Druck ins neue Jahr

Da die Top-Drei der Tabelle quasi eine eigene Liga bilden, und der Abstiegskampf ohne die Hausruckviertler ausgetragen wird, verspürt man im Eferdinger Becken keinen Druck. "Eine Abstiegsgefahr ist praktisch nicht vorhanden und auch eine Rangverbesserung aus heutiger sicht nicht realistisch. Demzufolge erwartet uns ein ruhiges Frühjahr, in dem wir einiges probieren, die Jungen forcieren und uns gezielt auch die nächste Saison vorbereiten können", weiß Sebastian Illibauer. "Dennoch wollen wir uns auch in der zweiten Meisterschaftshälfte ordentlich präsentieren und sind bemüht, den eroberten vierten Rang zu behaupten. Auch wenn es dazu möglicherweise nicht reichen sollte, wollen wir in jedem Fall in der oberen Hälfte der Tabelle bleiben".

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.