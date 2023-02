ASKÖ Leonding: "Möchten im Frühjahr eine schlagkräftige Mannschaft formen"

Details Mittwoch, 01. Februar 2023 17:24

Die ASKÖ Leonding war vier Jahre lang in der 2. Klasse Mitte aktiv, sammelte dort in der vergangenen Saison stolze 65 Punkte und eroberte souverän den Meistertitel. Nach der Rückkehr in die 1. Klasse Mitte sind die Kicker aus der viertgrößten Stadt Oberösterreichs einen Stock höher inzwischen gut angekommen, beendeten die Hinrunde am siebenten Platz und überwintern genau in der Mitte der Tabelle. "Auch am Beginn der Saison waren die Leistungen in Ordnung, nur die Ergebnisse haben nicht gepasst. Trotz des Fehlstarts haben wir die Ruhe bewahrt, konsequent weitergearbeitet und schließlich in die Erfolgsspur gefunden. Aufgrund einer starken zweiten Herbsthälfte haben wir in Summe eine ordentliche Hinrunde absolviert und sind der Erwartungshaltung gerecht geworden", ist Sektionsleiter Daniel Steinbeiss mit den 19 bislang gesammelten Punkten zufrieden.

Kapitaler Fehlstart, aber starke zweite Herbsthälfte

Der Aufsteiger verzeichnete einen kapitalen Fehlstart und musste in den ersten vier Runden ebenso viele Niederlagen einstecken. "Auch wenn die Ergebnisse in den ersten Partien nicht gepasst haben, waren wir von Beginn an konkurrenzfähig. So sind wir dem späteren Herbstmeister aus Hörsching auf Augenhöhe begegnet und haben auch gegen Asten überzeugt. Zum einen mussten wir Lehrgeld zahlen, und zum anderen haben wir zunächst etwas unglücklich agiert. Zudem waren in den ersten Runden vorwiegend starke Teams unsere Gegner", so Steinbeiss, der in den folgenden sieben Partien nur zwei weitere Niederlagen mitansehen musste. Auf der Zielgeraden setzte die ASKÖ den Aufwärtstrend fort und verabschiedete sich mit zwei Siegen in die Winterpause. "Diese beiden Dreier waren ungemein wichtig, konnten uns von der unteren Tabellenregion entscheidend absetzen und ruhig und entspannt überwintern", weiß der Sektionsleiter. "Auch wenn am Anfang die Resultate eine andere Sprache gesprochen haben, waren wir auch am Beginn nicht chancenlos und auch in dieser Phase konkurrenzfähig, wenngleich die beiden Top-Teams aus Hörsching und Pichling quasi in einer eigenen Liga spielen".

11 Leitner-Tore

Die Leondinger feierten vier Heimsiege und fuhren in der Fremde zwei "Dreier" ein. "Mit 25 Gegentoren haben wir relativ viele erhalten, allerdings haben wir den Großteil davon in den ersten Runden kassiert. Ansonsten hat es über weite Strecken gepasst, konnte auch unsere Offensive überzeugen", spricht Daniel Steinbeiss unter anderem Torjäger Michael Leitner an - das Leondinger Eigengewächs zeichnete für Elf der 24 ASKÖ-Treffer verantwortlich. "Sieht man vom Start ab, sind wir gut durch den Herbst gekommen, konnten unser Vorhaben, die Klasse zu halten und nicht in den Abstiegskampf verwickelt zu werden, realisieren und sind im Plansoll".

Zwei neue Kräfte - Trainingslager in der Türkei

Am 23. Jänner wurde in Leonding das Training wieder aufgenommen. Nach einer 3:6-Pleite gegen die Kicker aus dem niederösterreichischen Haag, trifft die Lehner-Elf im zweiten Testspiel am kommenden Samstag, auf der Linzer Verbandsanlage, auf Bezirksligist Ansfelden. In den Semesterferien reisen insgesamt 34 Personen - der gesamte Kampfannschaftskader und ein Teil des Reserve-Teams sowie einige Funktionäre - in die Türkei, steht in Belek ein Trainingslager auf dem Programm. Auch zwei Neuerwerbungen werden ins Flugzeug steigen. "Mit Maximilian Lamb steht ein junger Stürmer aus Oftering zur Verfügung. Shefqed Abdulla stammt aus Nordmazedonien, wohnt seit geraumer Zeit in Leonding und hat sich uns angeschlossen. Obwohl er nicht der größte ist, ist er ein überaus robuster Spieler und hat auf der rechten Außenbahn, defensiv und offensiv, seine Stärken", ist der Sektionsleiter vom Potenzial der neuen Kräfte überzeugt. Ein Akteur ist im neuen Jahr nicht mehr dabei. Manuel Kneidinger macht seit geraumer Zeit das Knie zu schaffen, muss demnächst operiert werden und kehrt zu seinem Stammverein nach Pichling zurück.

Kein dezidiertes Saisonziel

Obwohl der Aufsteiger im Niemandsland der Tabelle überwintert, wollen sich die Leondinger in der zweiten Meisterschaftshälfte von ihrer besten Seite zeigen. "Ein dezidierter Tabellenplatz wird von den Verantwortlichen nicht als Ziel ausgegeben, wenngleich die Mannschaft an die starke Performance in der zweiten Herbsthälfte anknüpfen und in der Rückrunde ein paar Ränge nach oben klettern möchte", so Steinbeiss. "Im Frühjahr geht es aber in erster Linie darum, ein schlagkräftiges Team zu formen, um im Sommer die Latte ein Stück weit höher legen und in der nächsten Saison angreifen zu können".

