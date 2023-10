Union Buchkirchen schickt Schlusslicht mit 5:1-Packung auf die Heimreise

Details Montag, 09. Oktober 2023 10:29

Am achten Spieltag der 1. Klasse Mitte stand die Begegnung zwischen der Union Buchkirchen und der SPG Niederneukirchen/St. Florian Juniors auf dem Programm, waren im Duell zwischen dem Drittplatzierten und dem Schlusslicht der Tabelle die Rollen klar verteilt. Während die Buchkirchener nach einem Gruppenwechsel in der neuen Liga exzellent angekommen sind, steckt die Spielgemeinschaft wie im letzten Jahr auch in der aktuellen Saison bis über beide Ohren im Abstiegskampf, wartet seit 4. Juni vergeblich auf einen "Dreier" und ergattete bislang nur einen mickrigen Punkt. In der Union Arena hoffte der Nachzügler vergeblich auf eine Überraschung, geriet mit 1:5 unter die Räder und musste nach der sechsten Pleite in Serie die Heimreise einmal mehr mit leeren Händen antreten. Der Liga-Neuling hingegen wurde seiner Favoritenrolle gerecht und bleibt nach dem dritten Sieg am Stück Tabellenführer Wilhering an den Fersen.

Neuer Legionär schnürt binnen 120 Sekunden Doppelpack

Da Neo-Coach Roland Ulrich eine Sperre absitzen musste, trug beim Favoriten in diesem Match Co-Trainer Dusko Klindo die Verantwortung. Die Buchkirchener taten sich zunächst schwer und fanden nicht zu ihrem gewohnten Spiel. Die jungen Gäste kämpften beherzt, hielten entschlossen dagegen und das Match in der ersten Halbzeit über weite Strecken offen. Kurz vor der Pause brachten die beiden neuen Legionäre aus Ungarn den fünften Buchkirchener Saisonsieg auf den Weg. Zunächst kombinierte sich der Favorit auf der rechten Seite nach vorne und schlug den Ball weit in den Strafraum, Bencze Koronczi scheiterte zunächst an Gästegoalie Philip Luksch, ehe Dominik Krisztin im Nachschuss erfolgreich war. 120 Sekunden später durfte sich der 19-Jährige abermals als Torschütze feiern lassen, als Besar Bajrami mit einer tollen Vorarbeit glänzte und Krisztin die Kugel souverän zum 2:0-Halbzeitstand versenkte.

Bester Mann am Platz trifft in der Schlussviertelstunde doppelt

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Sergl setzte der Liga-Neuling dort fort, wo er vor der Pause aufgehört hatte. Im zweiten Durchgang waren nur fünf Minuten gespielt, als Pero Bartulovic Hrvoje Marincic in Szene setzte und der Kapitän auf der rechten Seite eine Flanke schlug, die Bajrami einnickte. Nachdem die Messe gelesen war, nahm der Tabellendritte den Fuß vom Gas und ließ es fortan ruhiger angehen. In Minute 70 durften sich die Kicker aus Niederneukirchen und St. Florian über den Ehrentreffer freuen - nach einem Angriff über die rechte Seite war der 18-jährige Jonas Andeßner erfolgreich. In der Schlussviertelstunde zogen die Hausherren die Zügel wieder an, schnürte der beste Mann am Platz einen Doppelpack. Nach einem Pass in die Tiefe wusste Jonas Silber seine Schnelligkeit zu nutzen und stellte den Drei-Tore-Abstand wieder her. In der Nachspielzeit schlug der 20-jährige Rechtsfuß, der am linken Flügel agiert, noch einmal zu, als Silber nach einem Zuspiel des eingewechselten Yakup Cingi den 5:1-Endstand besiegelte.

Dusko Klindo, Co-Trainer Union Buchkirchen:

"Bis zum Führungstreffer haben wir uns schwer getan, dann hat die Mannschaft aber das vorhandene Potenzial abgerufen und den angestrebten Pflichtsieg eingefahren. Wir sind bislang ausgezeichnet unterwegs und mit dem Saisonverlauf überaus zufrieden. Auch wenn uns am kommenden Sonntag, im Auswärtsspiel gegen Pucking, eine ungemein schwierige Aufgabe erwartet, wollen wir auch gegen den Tabellennachbarn punkten und unsere gute Serie fortsetzen".

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.