Später Gyurcsik-Treffer bringt Sieg für Eferding/Fraham

Details Sonntag, 22. Mai 2022 19:35

Mit 1:2 verlor die DSG Union Pichling am vergangenen Samstag zu Hause gegen ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich Ef./Fraham beugen mussten. Eferding/Fraham klettert durch diesen Sieg um einen Platz in der 1. Klasse Mitte nach oben.

Das 1:0 in der 21. Minute durch Luca Fuchsjäger brachte den Gastgeber vermeintlich auf die Siegerstraße. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Fabian Sistov war zur Stelle und markierte das 1:1 der ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham (67.). Zum Mann des Spiels avancierte Attila Gyurcsik, der für die Gäste in der Schlussphase den Führungstreffer markierte (86.). Mit dem Schlusspfiff durch Referee Stefan Chinta stand der Auswärtsdreier für Eferding/Fraham. Man hatte sich gegen die DSG Union Pichling durchgesetzt.

Kurz vor Saisonende steht die DSG Union Pichling mit 44 Punkten auf Platz vier. Die gute Bilanz von Pichling hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte die DSG Union Pichling bisher 14 Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen.

ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham sprang durch diesen Sieg auf den siebten Rang und steht dort mit dieser Bilanz: neun Siege, vier Remis und zehn Niederlagen hat die ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham momentan auf dem Konto. Man befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Am nächsten Sonntag reist die DSG Union Pichling zur ASKÖ Blaue Elf Linz, zeitgleich empfängt ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham die ASKÖ Dionysen/Traun.

1. Klasse Mitte: DSG Union Pichling – ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham, 1:2 (1:0)

86 Attila Gyurcsik 1:2

67 Fabian Sistov 1:1

21 Luca Fuchsjaeger 1:0