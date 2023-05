3:0-Sieg gegen Ex-Trainer! Union Pucking zieht Tabellenführer weiße Frühjahrs-Weste aus

Details Sonntag, 21. Mai 2023 13:44

In der 1. Klasse Mitte kam es am 23. Spieltag zu einem überaus interessanten Kräftemessen zwischen der Union Raiba Pucking und dem SC Hörsching. Zusätzliche Würze erhielt das Duell zwischen dem Fünftplatzierten und dem Tabellenführer mit dem Wiedersehen von SCH-Coach Dominik Feigl mit seinem Ex-Verein - der Übungsleiter war bis letzten Sommer bei der Union erfolgreich tätig. Der Ligaprimus war im Frühjahr bislang mit einer blitzsauberen Weste unterwegs, nach einem 1:0-Erfolg im Hinspiel war für die Hörschinger am Samstagnachmittag aber Schluss mit lustig. Nach 13 Siegen in den letzten 17 Partien musste sich der Titelaspirant mit 0:3 klar geschlagen geben und den Platz erstmals seit 10. September 2022 als Verlierer verlassen. Die Mannen von Trainer Florian Seibold hingegen fuhren 51 Stunden nach einem 2:0-Sieg in Leonding einen weiteren "Dreier" ein und feierten in der Rückrunde den fünften vollen Erfolg.

Tarakci bringt Seibold-Elf auf die Siegerstraße

Vor rund 250 Besuchern bestimmte der Favorit im Seestadion über weite Strecken das Geschehen, Union-Coach Seibold hatte sein Team jedoch exzellent eingestellt. Die Hausherren agierten taktisch überaus geschickt, machten die Räume eng und ließen nicht viel zu. Die Feigl-Elf war optisch klar überlegen, mit ihrem Latein am gegnerischen Strafraum aber zumeist am Ende und konnte die sattelfeste Puckinger Defensive nicht knacken. Als sich die Zuschauer bereits mit einer torlosen ersten Halbzeit vertraut machten, zappelte der Ball doch noch in den Maschen. Einen satten 25-Meter-Schuss von Stefan Spielbichler konnte Gästegoalie Manuel Ortner parieren, Oguz Tarakci stand aber goldrichtig und fixierte per Abstauber den 1:0-Pausenstand.

Puckinger Joker sticht beim ersten Ballkontakt

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Schausberger, der mit viel Fingerspitzengefühl das Spiel umsichtig leitete, bekamen die Zuschauer das gleiche Bild zu sehen. Der Tabellenführer verzeichnete auch im zweiten Durchgang wesentlich mehr Ballbesitz und machte ordentlich Dampf, aber auch nach der Pause hielten die Hausherren den Favoriten über weite Strecken geschickt von ihrem Tor fern und setzten ab und an Nadelstiche. Mitte der zweiten Halbzeit bewies Puckings Übungsleiter mit der Einwechslung von Temidayo Joseph ein glückliches Händchen. Denn 180 Sekunden später stach der Joker, als der 22-jährige Stürmer bei seinem ersten Ballkontakt aus rund 25 Metern abzog und die Kugel in den Winkel zimmerte. Die Union hatte die Weichen auf Sieg gestellt, kontrollierte fortan das Geschehen und ließ sich in der restlichen Spielzeit die Butter nicht vom Brot nehmen. In der Nachspielzeit durften sich die heimischen Fans über einen weiteren Treffer freuen - bei einem Konter ließ Spielbichler einen hohen Ball aufspringen, ehe der 26-Jährige mit einem feinen Heber aus rund 35 Metern den 3:0-Endstand besiegelte.

Christian Spielbichler, Funktionär Union Pucking:

"Aufgrund einer taktischen Meisterleistung konnte unsere Mannschaft einen verdienten Saison feiern. Auch wenn die Saison längst gelaufen ist, geht es darum, die Meisterschaft ordentlich zu beenden. Der Verein ist aktuell mit der Personalplanung beschäftigt und möchte den Kader weitgehend zu halten".

