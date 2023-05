ASKÖ Dionysen/Traun dreht "Sechs-Punkte-Spiel" und setzt Riesenschritt Richtung Klassenerhalt

Details Sonntag, 28. Mai 2023 12:42

In der 1. Klasse Mitte stand in der 24. Runde die überaus interessante Begegnung zwischen der ASKÖ Dionysen/Traun und der SPG Niederneukirchen/St. Florian Juniors auf dem Programm. Im Duell zweier Nachbarn aus dem unteren Drittel der Tabelle ging es um "big points". Eine Woche nach einer 0:6-Klatsche bei Blaue Elf Linz fand die Heimelf von Trainer Daniel Milojevic zum richtigen Zeitpunkt wieder in die Spur, behielt im "Sechs-Punkte-Spiel" mit 3:2 hauchdünn die Oberhand und setzte am Samstagnachmittag im vorletzten Heimspiel der Saison mit dem vierten Sieg einen Riesenschritt Richtung Klassenerhalt. Die Spielgemeinschaft hingegen, die ausgezeichnet ins Frühjahr gestartet und in den ersten sechs Rückrundenspielen ungeschlagen geblieben war, kommt seit geraumer Zeit nicht vom Fleck, ergatterte in den letzten vier Partien nur einen mickrigen Zähler und schwebt nach der siebenten Auswärtspleite weiterhin in Abstiegsgefahr.

"Halbes Eigentor" bringt Gäste in Führung

Den Hausherren war von Beginn an deutlich anzusehen, sich für das letztwöchige Debakel rehabilitieren zu wollen. Die Milojevic-Elf dominierte das Geschehen und erarbeitete sich auch etliche Chancen, scheiterte jedoch an deren Verwertung. Zudem verteilte die ASKÖ nach 25 Minuten ein Geschenk, als Torwart Julian Grabner beim Herausspielen einen Verteidiger anschoss, der Ball zu Ermal Zenuni sprang, der 20-jährige Nordmazedonier sich diese Chance nicht entgehen ließ und Goalie Grabner dass Nachsehen gab. Trotz des unglücklichen Gegentores blieben die Heimischen am Drücker, liefen dem Rückstand zunächst aber vergeblich hinterher. Da nach einer Freistoßflanke von Kapitän Dominik Herzog das Leder an die Stange klatschte, blieb es bis zur Pause beim 0:1.

Nach Ausgleich verteilen Hausherren weiteres Geschenk

Drei Minuten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Rathner brandete am Sportplatz Jubel auf, als Alexander Zant einen Herzog-Corner einnickte. Doch wenig später nahmen die Gäste ein erneutes Geschenk dankend an. ASKÖ-Keeper Grabner spielte den Ball auf Elias Dornetshumer, der "Sechser" ließ das Leder jedoch durch, wieder war es Zenuni, der goldrichtig stand, ein zweites Mal "danke" sagte und auf 1:2 stellte. Doch auch diesen Rückschlag steckte die Milojevic-Elf weg und glich nach einer Stunde erneut aus. Nach einem Getümmel im Strafraum der Gäste fackelte Tobias Donner nicht lange und knallte die Kugel aus kurzer Distanz in die Maschen.

Milojevic-Elf dreht Spiel

In der Folge stand das Match auf Messers Schneide, wenngleich die physisch starken Dionysener auch in de restlichen Spielzeit mehr Ballbesitz verzeichneten. Die ASKÖ war drauf und dran, das Spiel zu drehen, doch der zur zweiten Halbzeit eingewechselte Aydin Sarcevic traf nur die Latte, beim zweiten Versuch scheiterte der 27-Jährige an Gästegoalie Simon Otteneder. Als es bereits nach einer Punkteteilung aussah, kippte die Partie in Minute 86 doch noch. Hussam Bounassir, bester Mann am Platz, setzte zu einem Dribbling an, de 21-Jährige tanzte zwei Verteidiger aus und setzte das Spielgerät ins lange Eck. Danach verwalteten die Hausherren das Ergebnis, wurden kurz vor Schluss aber noch einmal geschockt. Sarcevic zog sich bei einem Zweikampf möglicherweise einen Kreuzbandriss zu und konnte das Match nicht beenden. Wenig später ertönte der Schlusspfiff, steht die ASKÖ Dionysen nach einem 3:2-Sieg vor dem Klassenerhalt.

Daniel Milojevic, Trainer ASKÖ Dionysen/Traun:

"Nach dem Debakel im Wasserwald hat meine Mannschaft die richtige Reaktion gezeigt, zudem tolle Moral beweisen und einen ebenso verdienten wie wichtigen Sieg gefeiert. Auch wenn der Klassenerhalt noch nicht in trockenen Tüchern ist und uns in den letzten beiden Spielen - in Haibach und gegen Haid - schwierige Aufgaben erwarten, konnten wir mir diesem Dreier den Grundstein zum Ligaverbleib legen".

