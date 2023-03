Sportunion Schweinbach: "Die Mannschaft hat in den letzten zwölf Monaten eine tolle Entwicklung genommen"

Details Donnerstag, 09. März 2023 12:25

Nach einem achten Platz im Vorjahr startete die Sportunion Schweinbach in der aktuellen Saison der 1. Klasse Nord-Ost durch, absolvierte eine bärenstarke Hinrunde und überwintert nur vier Punkte hinter Herbstmeister Saxen am zweiten Rang. "Ich habe die Mannschaft im letzten Winter übernommen, waren die Leistungen in einem durchwachsenen Frühjahr sehr schwankend. Doch die Mannschaft hat danach zur nötigen Konstanz gefunden und in den letzten zwölf Monaten eine tolle Entwicklung genommen. Wir sind mit dem Ziel in die Saison gestartet, uns im sicheren Mittelfeld der Tabelle bewegen zu wollen und hätten einen derart starken Herbst nicht erwartet. Aber umso größer ist die Freude darüber", erklärt Erfolgs-Coach Gerald Kitzler, der im Sommer das gleiche Kunststück schaffen könnte, wi2 2019 mit der Union Altenberg - den Aufstieg in die Bezirksliga.

Nur zwei (unnötige) Niederlagen

Nur in Mauthausen und in Rainbach gingen die Kicker aus dem unteren Mühlviertel leer aus, teilten mit dem Gegner drei Mal die Punkte und konnten die acht übrigen Spiele allesamt gewinnen. "Auch wenn wir beim einen oder anderen Sieg das nötige Quäntchen Glück hatten, waren die beiden Niederlagen unnötig. Denn sowohl in Mauthausen, als auch in Rainbach haben wir jeweils geführt", trauert Kitzler einer möglichen "weißen Weste" nach.

Daheim nicht zu biegen

Der Zweitplatzierte fuhr in der Fremde drei "Dreier" ein, auf eigener Anlage ist die Sportunion in dieser Saison noch ungeschlagen und sammelte in den sechs bisherigen Heimspielen stolze 16 Punkte. "Wir sind super durch den Herbst gekommen, war eine derart starke Hinrunde nicht zu erwarten. Aber meine Mannschaft hat sich enorm gesteigert und nur selten schwache Leistungen abgeliefert. Wenn die Mannschaft das Leistungspotenzial abrufen kann, ist sie sehr stark und nur schwer zu biegen", ist der 47-jährige Übungsleiter von der Qualität seines Personals überzeugt. "Im Herbst hat nahezu alles gepasst. Nicht nur die Kampfmannschaft ist im Aufstiegskampf präsent, auch das Reserve-Team hat eine tolle Performance abgeliefert und sogar den Herbstmeistertitel erobert".

Ein Abgang

In Schweinbach hat sich der Kader in der Winterpause nur unwesentlich verändert. Mit Richard Stock hat ein Torwart den Verein Richtung Gutau verlassen. "Da wir über mehrere Torleute verfügen und die Gutauer einen Tormann gesucht haben, haben wir Richard nichts in den Weg gelegt, zumal er unbedingt spielen möchte", begründet der Trainer den Wechsel des 23-jährigen Schlussmannes. "Darüber hinaus hat sich nichts getan, waren aber auch nicht auf der Suche nach Verstärkungen und schenken dem bewährten Personal weiterhin das Vertrauen".

Siegesserie in den Testspielen - Trainingslager im Burgenland

Der Tabellenzweite bestritt bislang sechs Testspiele und konnte fünf davon gewinnen: 4:1 gegen Blaue Elf Linz, 7:1 gegen SPG Pregarten 1b, 5:0 gegen SPG Pierbach/Rechberg, 6:2 gegen Neumarkt/M., 2:1 gegen Eltendorf (Burgenland) und 2:3 gegen Bezirksligist Wartberg/Aist. Bei der Meisterschaftsgeneralprobe treffen die Schweinbacher am kommenden Samstag, am eigenen Naturrasen, auf den SV Hellmonsödt. "Die Vorbereitung verläuft nach Plan. Die Spieler sind überaus engagiert und motiviert, zudem ist die Trainingsbeteiligung sehr hoch, sind stets 25 bis 30 Kicker bei den Einheiten anwesend. Auch das Trainingslager war ausgezeichnet und konnten im Burgenland vor allem im taktischen Bereich gezielt arbeiten", spricht Gerald Kitzler die Trainingseinheiten in Stegersbach an - genächtigt wurde im steirischen Burgau.

"Wollen den starken Herbstmeister ärgern"

2019 musste sich die Sportunion Schweinbach aus der Bezirksliga verabschieden, die Chancen sind intakt, dass die Mühlviertler im Sommer wieder in Oberösterreichs dritthöchster Leistungsstufe aktiv sind. "Vor der Saison war eine Präsenz im Aufstiegskampf nicht geplant, aber wenn man eine derart starke Hinrunde absolviert hat und als Zweiter überwintert, möchte man natürlich bis zum Schluss ganz vorne mitmischen. Unsere Philosophie ist, jedes Spiel gewinnen zu wollen, und werden versuchen, den eroberten zweiten Platz zu behaupten", hätte der Coach gegen eine mögliche Relegation nichts einzuwenden. "Nach dem starken Herbst und der guten Vorbereitung nehmen wir uns für das Frühjahr viel vor und wollen den überaus starken Herbstmeister aus Saxen ärgern".

