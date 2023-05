Ein Leben für das Ehrenamt: Franz Plank feiert seinen 80. Geburtstag!

Details Donnerstag, 11. Mai 2023 11:11

Sportverein, Feuerwehr, Gemeindepolitik und Team Buntes Fernsehen: sein ganzes Leben stellte Franz Plank ehrenamtlich in den Dienst der Gesellschaft. Am 11. Mai 2023 feiert der Ehrenobmann der Sportunion Schweinbach seinen 80. Geburtstag. Als drittes Kind der Wirtsleute von Schweinbach legten ihm seine Eltern die Umtriebigkeit sprichwörtlich in die Wiege. Weil sein gleichnamiger Vater aus russischer Kriegsgefangenschaft nicht mehr heimkehrte, musste der Sprössling schnell auf eigenen Beinen stehen und leitete als 16-Jähriger mit ebenso fußballbegeisterten Jugendfreunden die Gründung der damaligen Union Schweinbach ein.

1962 noch nicht volljährig, konnte Franz Plank nicht zum Obmann gewählt werden und übernahm als kaum 18-Jähriger die Sektionsleitung. „Seither ist mein Onkel ununterbrochen in einer Funktion für unseren Verein tätig. Von 1976 bis 1984 als Obmann sowie unter anderem als Kulturwart, Pressereferent oder Schriftführer Stocksport“, weiß der gleichnamige und zwei Jahrzehnte jüngere Neffe, der heute mit Peter Pummer die Obmann-Spitze der Sportunion Schweinbach bildet. „Untrennbar mit seinem Namen verbunden sind auch der Neubau unseres Sportplatzes mit Vereinsgebäude, Sportgasthaus und Tribünen oder die Errichtung der Stocksporthalle mit drei Asphaltbahnen“, ist sich das Duo einig. „Da versteht es sich von selbst, dass er maßgeblich auch bei der Gründung der Sektion Stocksport vor 53 Jahren beteiligt war.“



Der Wiederaufstieg in die Bezirksliga würde mich besonders freuen. Franz Plank, Ehrenobmann Sportunion Schweinbach

Ideengeber und Antreiber

Auch als 80-Jähriger ist Franz Plank noch immer unermüdlicher Ideengeber, Antreiber und Umsetzer innovativer Ideen. „Wer rastet, der rostet“, stimmt der hochdekorierte Jubilar schmunzelnd zu. Ausgezeichnet mit dem Silbernen Verdienstzeichen des Landes Oberösterreich im Rahmen der 60-Jahr-Feiern der Sportunion Schweinbach trägt er als einziger Funktionär auch das Diamantene Ehrenzeichen seines Herzensclubs. Dazu kommen Goldene auf Landesebene von Sportunion, Fußball- und Stocksportverband sowie jene der Gemeine Engerwitzdorf.

Schafzüchter und Mostmacher

Seit 65 Jahren Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Schweinbach, ist der begeisterte Hobbylandwirt auch als Schafzüchter, Pferdenarr und Mostmacher aktiv. Außerdem stehen zwölf Jahre im Engerwitzdorfer Gemeinderat zu Buche, sechs davon als Gemeindevorstand bzw. Gemeindesportreferent. Der Jubilar ist auch Gründungs- und langjähriges Vorstandsmitglied vom Team Buntes Fernsehen Engerwitzdorf. Größter Wunsch zum 80. Geburtstag? „Der Wiederaufstieg in die Bezirksliga würde mich besonders freuen.“

Aktuell ist der Tabellenzweite der 1. Klasse Nordost erster Verfolger von Spitzenreiter Saxen. Das direkte Duell der Titelanwärter steigt am Samstag, 20. Mai, ab 17 Uhr im Machland. Zuvor geht’s für die Schweinbacher daheim gegen Bad Zell (Freitag, 12. Mai, 20 Uhr).

