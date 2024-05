Abstieg so gut wie besiegelt? ATSV Neuzeug gerät gegen SK St. Magdalena unter die Räder

Details Samstag, 18. Mai 2024 15:04

In einer beeindruckenden Vorstellung im Rahmen der 27. Runde der Landesliga Ost gelang es SK St. Magdalena, einen klaren 6:0-Sieg gegen ATSV Neuzeug zu erzielen. Dadurch ist die Messe für die Neuzeuger so gut wie gelesen, beträgt drei Runden vor Schluss der Abstand auf Katsdorf (Stand Samstag Mittag, ein Spiel weniger) sechs Punkte, auf einen möglichen Relegationsplatz sogar neun Zähler. In der nächsten Woche gastierte man obendrein dann auch noch beim Ligaprimus Rohrbach, wo der Abstieg im Falle einer Niederlage zur bitteren Realität wird.

Konzentrierter Start: SKM lässt nichts anbrennen

Den Gästen aus der Landeshauptstadt war bewusst, dass die Hausherren ihre womöglich letzte Chance wittern und alles in die Waagschale legen werden – dementsprechend fokussiert ging man auch zur Sache und wollte einem "Wunder von Neuzeug" einen Strich durch die Rechnung machen. Dies gelang der Kondert-Truppe auch auf souveräne Art und Weise: Kevin Mayer nach einem Stanglpass von Markus Boyer (14.) und Florian Wagner vom Elfmeterpunkt (19.) brachten die Urfahraner so in eine komfortable Lage und den ATSV Neuzeug früh ins Hintertreffen. Auch der Rest der ersten Hälfte war zum Vergessen für die Gastgeber, kassierte man gar vor der Pause auch einen dritten Gegentreffer. Mayer erzielte per Freistoß seinen zweiten Tagestreffer (38.) und brachte schon vor dem Pausentee die Vorentscheidung.

Gnadenlose Gäste schrauben Ergebnis weiter hoch

Der Ausgang der Partie war so schon vor Anpfiff des zweiten Abschnittes so gut wie beschlossen, es galt nur noch abzuwarten, welche Form der Auswärtssieg der Kondert-Truppe nehmen sollte. Von Neuzeug kam auch nach dem Seitenwechsel ddann wenig, insbesondere nach dem 4:0 in Minute 58: Es war erneut ein schön herausgespielter Treffer, nach einem Doppelpass köpfte Zbynek Musiol ein. Auch in der Schlussphase zeigte sich der SKM weiter ebenso zielstrebig, dies gepaart mit der nötigen Kaltschnäutzigkeit vor dem heimischen Heiligtum und das ständige Aufblitzen von individueller und kollektiver Klasse resultierte in zwei weiteren Treffern. Der eingewechselte Moritz Stöttinger assistierte erst stark für Wagner (71.), ehe sechs Minuten später die Nummer 10 der Gäste auch seinen Dreierpack schnürte – nach einem Seitenwechsel schickte Stefan Wagner Florian Albrecht in die Tiefe, der ließ aber geschickt durch auf Florian Wagner, der ganz cool auf 6:0 stellte.

Stimme zum Spiel

Harald Kondert (Trainer SK St. Magdalena):

„Tabellenmäßig kann bei uns eigentlich nichts mehr passieren, trotzdem zeigt die Mannschaft weiter Biss und tritt sehr professionell auf. Das stimmt mich sehr positiv für die Aufgaben, die nächstes Jahr vor uns liegen."

Die Besten St. Magdalena: Florian Wagner, Markus Boyer, Florian Krennmayr

Landesliga Ost: Neuzeug : St. Magdalena - 0:6 (0:3)

77 Florian Wagner 0:6

71 Florian Wagner 0:5

58 Zbynek Musiol 0:4

38 Kevin Mario Mayer 0:3

19 Florian Wagner 0:2

14 Kevin Mario Mayer 0:1

