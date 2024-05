ASKÖ Oedt steigt in die Regionalliga auf – „Wir wollen vorne mitspielen!“

Details Samstag, 18. Mai 2024 15:37

Wie schon in der Vorsaison krönte sich die ASKÖ Oedt auch heuer in überragender Manier zum Meister der LT1 OÖ-Liga (18 Zähler Vorsprung auf den Tabellenzweiten bei noch drei ausstehenden Runden). Der markante Unterschied dieses Mal: Im Verein hat ein Umdenken stattgefunden und man wagt nun den Schritt in die Regionalliga. Ligaportal.at sprach mit dem sportlichen Leiter Gerald Baumgartner.

Bünyamin Karatas hatte mit regelmäßigen Top-Leistungen einen großen Anteil am Titelgewinn der ASKÖ Oedt.

Ligaportal: In der Vorsaison habt ihr nach dem Titelgewinn noch auf den Aufstieg verzichtet. Heuer werdet ihr in die Regionalliga gehen. Warum habt ihr euch dafür entschieden?

Baumgartner: „Der Aufstieg ist Chefsache. Franz Grad hat entschieden, dass wir es heuer angehen. Er hat uns das vor Kurzem mitgeteilt. Wenn Franz Grad sich für so etwas entscheidet, dann will er es auch professionell angehen.“

Ligaportal: Welche Rolle wollt ihr in der Regionalliga spielen? Wie lautet das Ziel für die kommende Saison?

Baumgartner: „Wer Franz Grad kennt, der weiß, dass er vorne mitspielen will. Wir haben eine gute Mannschaft. Der Kader ist nicht so groß. Ein Großteil davon wird erhalten bleiben.“

Ligaportal: Können Sie Einblicke in die Kaderplanung gewähren? Wie weit ist diese schon fortgeschritten?

Baumgartner: „Seit uns Franz Grad das mitgeteilt hat, läuft im Hintergrund die Planung. Wir führen Gespräche mit Spielern und Managern. Den einen oder anderen Abgang wird es geben. Konkrete Namen können wir da aber noch nicht nennen. Wir wollen uns punktuell verstärken. Der Großteil des Kaders wird gleich bleiben.“

Ligaportal: Wird auch Meistertrainer Kurt Russ mit in die Regionalliga gehen? Wie beurteilen Sie seine Arbeit?

Baumgartner: „Kurt wird bleiben. Er ist sehr engagiert und erfolgreich. Das Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft passt sehr gut. Das sieht man. Das nächste Highlight ist jetzt das Cup-Finale gegen Ostermiething – einen sehr starken Gegner. Wir werden alles daran setzen, dass wir das Finale gewinnen.“

Fotocredit: Harald Dostal / www.sport-bilder.at

