Spektakuläres 5:1 – SC Tragwein-Kamig dominiert gegen Perg/Windhaag

Montag, 13. Mai 2024 18:11

In einer beeindruckenden Vorstellung überrollte der SC Tragwein-Kamig das Team von der SPG Perg/Windhaag mit einem klaren 5:1 in der 22. Runde der 1. Klasse Nord-Ost. Die Tragweiner zeigten von Beginn an eine dominante Leistung und sicherten sich verdient die drei Punkte.

Starker Auftakt für die Tragweiner

Bereits in der 6. Minute brachte Tobias Schützeneder die Heimmannschaft mit einem fulminanten Tor zum 1:0 in Führung. Nach einem traumhaften Start legte SC Tragwein-Kamig schnell nach, und Pascal Hochetlinger verdoppelte in der 18. Minute die Führung durch eine hervorragende Kombination mit seinem Teamkollegen, was die Stimmung im Stadion weiter anheizte. Die Tragweiner behielten das Momentum und zeigten eine beeindruckende Offensivleistung, die in der 27. Minute durch Thomas Walter Mühlbachler belohnt wurde, der nach einem exzellenten Assist zum 3:0 traf.

Noch vor der Halbzeitpause schlug Thomas Walter Mühlbachler erneut zu und erhöhte in der 40. Minute auf 4:0. Die Kombinationen im Angriffsspiel der Tragweiner waren für die Gäste kaum zu durchbrechen, und so ging es mit einem deutlichen Vorsprung in die Pause.

Perg/Windhaag kämpft, aber Tragwein-Kamig behält die Oberhand

Zu Beginn der zweiten Hälfte zeigte Perg/Windhaag trotz des klaren Rückstands keine Aufgabe und konnte durch einen direkt verwandelten Eckball von Lukas Gaisrucker in der 58. Minute auf 4:1 verkürzen. Dieses Tor gab den Gästen kurzzeitig neuen Auftrieb, doch ihre Hoffnungen auf eine Wende wurden durch eine Gelb-Rote Karte für Irman Duna in der 85. Minute nach Kritik an einer Elfmeterentscheidung zunichte gemacht.

Trotz einiger guter Aktionen von Perg/Windhaag hielt die Defensive der Tragweiner stand und ließ kaum zwingende Chancen zu. In der Schlussphase setzte SC Tragwein-Kamig noch einen drauf: Pascal Hochetlinger, der bereits das zweite Tor erzielt hatte, krönte seine Leistung mit dem 5:1 in der 90. Minute.

Das Spiel endete nach sechs Minuten Nachspielzeit und ließ die Fans der Tragweiner jubeln, die eine überzeugende Leistung ihrer Mannschaft gesehen hatten. Der klare Sieg spiegelt die Effektivität und die taktische Überlegenheit von SC Tragwein-Kamig wider, die das Spiel von Anfang bis Ende dominierten.

Die deutliche Niederlage für Perg/Windhaag zeigt einmal mehr, dass in der 1. Klasse Nord-Ost jeder Spieltag Überraschungen bereithalten kann, doch an diesem Tag war SC Tragwein-Kamig einfach das überlegene Team auf dem Platz. Die Tragweiner festigten mit diesem Sieg ihre Position in der Liga und sendeten ein starkes Signal an ihre Konkurrenten.

1. Klasse Nord-Ost: SC Tragwein-Kamig : Perg/Windhaag - 5:1 (4:0)

93 Pascal Hochetlinger 5:1

58 Lukas Gaisrucker 4:1

40 Thomas Walter Mühlbachler 4:0

27 Thomas Walter Mühlbachler 3:0

18 Pascal Hochetlinger 2:0

6 Tobias Schützeneder 1:0

