Erster Heimsieg seit 18. Mai 2023! SPG Perg/Windhaag fährt wichtige Punkte ein

Details Donnerstag, 09. Mai 2024 22:03

In einer hart umkämpften Partie der 21. Runde der 1. Klasse Nord-Ost setzte sich die SPG Perg/Windhaag knapp mit 2:1 gegen die SU Intersport Pötscher Schenkenfelden durch. Frantisek Vavra avancierte mit einem Doppelpack zum Matchwinner. Nach zehn sieglosen Heimspielen in Folge konnte die Spielgemeinschaft am Feiertag den ersten Sieg auf eigener Anlage seit 18. Mai 2023 feiern und wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt einfahren. Der Tabellendritte hingegen verpasste mit der dritten Pleite im Frühjahr den Anschluss an die beiden Top-Teams aus Ried und Königswiesen.

Hausherren mit früher Führung

Bereits in den ersten Minuten des Spiels zeigte sich Perg/Windhaag entschlossen, die Kontrolle zu übernehmen. Die frühe Initiative wurde in der 9. Minute belohnt, als Frantisek Vavra das 1:0 erzielte, indem er den Ball geschickt im linken Eck versenkte. Auch aufgrund des frühen Rückstands gelang es Schenkenfelden nicht, in der ersten Halbzeit effektiv zu reagieren, was die Heimmannschaft dazu nutzte, das Spiel weitgehend zu dominieren.

Die ersten 45 Minuten endeten mit einem Vorteil für die Spielgemeinschaft, doch das Blatt schien sich zu Beginn der zweiten Halbzeit zu wenden. Schenkenfelden startete energisch und konnte durch einen Elfmeter, den Marco Hochmaier in der 57. Minute verwandelte, den Ausgleich erzielen. Dieser Treffer gab den Gästen kurzzeitig neuen Schwung.

Vavra schnürt Doppelpack

Die Antwort der Gansterer-Elf ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur drei Minuten nach dem Ausgleich brachte Nikolas Wallner eine präzise Flanke in den Strafraum, die erneut von Vavra verwertet wurde, der zum 2:1 traf. Dieses Tor erwies sich als entscheidend für den weiteren Verlauf des Spiels.

In der Schlussphase intensivierte Schenkenfelden den Druck, doch die heimische Defensive stand sicher. Die SPG hätte den Sack vorzeitig zumachen können, doch ein Kopfball von Tomas Trneny fand nicht den Weg ins Tor. Zudem konnte Gästegoalie Vinzenz Holzer einen gefährlichen Vavra-Schuss parieren. Bei der letzten Chance im Spiel fand ein von Lukas Gaisrucker getretener Freistoß nicht den Weg in die Maschen. Das Match endete mit einem knappen 2:1-Sieg der SPG Perg/Windhaag, die damit wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammeln konnten.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Florian erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.