Dank Toth-Dreierpack feiert ASKÖ Mauthausen in Perg klaren Sieg

In einem Match der 23. Runde der 1. Klasse Nord-Ost zeigte die ASKÖ Mauthausen eine starke Leistung und setzte sich bei der SPG Perg/Windhaag mit 4:0 klar durch. Mit einem Dreierpack avancierte David Toth am Samstagnachmittag zum "Man of the Match". Die Spielgemeinschaft hingegen ziert nach der 13. Saisonplate das Ende der Tabelle.

Toth bringt Gäste früh auf die Siegerstraße

Das Spiel begann dynamisch mit einem schnellen Tor durch David Toth in der 7. Minute, welches Mauthausen früh in Führung brachte. Die Heimmannschaft versuchte unmittelbar zu reagieren und hatte durch Jonas Diesenreiter eine gute Chance, die jedoch von Mauthausens Torhüter Noah Jessenitschnig vereitelt wurde. In der 26. Minute war es Tomas Trneny, der fast den Ausgleich erzielte, aber sein Schuss traf nur die Latte. Das Spiel blieb spannend, und obwohl Perg/Windhaag zeitweilig Hoffnung auf ein Comeback machte, insbesondere als ein Kopfballtor von Jonas Pilsl wegen einer Abseitsstellung aberkannt wurde, konnte die den Rückstand nicht ausgleichen.

Drei Mauthausener Tore binnen fünf Minuten

Nach der Halbzeitpause erhöhte die ASKÖ den Druck. Toth zeigte erneut seine Klasse, indem er in der 54. Minute seinen zweiten Treffer erzielte und die Führung auf 0:2 ausbaute. Nur drei Minuten später stellte Marius Bogdan mit einem weiteren Tor auf 0:3. Toth krönte seine Leistung schließlich mit seinem dritten Tor in der 59. Minute, was den Stand auf 0:4 erhöhte und seine Mannschaft in eine sehr komfortable Position brachte.

Die Heimmannschaft versuchte verzweifelt, das Blatt zu wenden, und brachte mehrere frische Kräfte ins Spiel. Doch trotz der Wechsel konnte die Defensive stabil halten und ließ keine Tore zu. Gegen die Effektivität und taktische Disziplin der ASKÖ Mauthausen wusste das neue Schlusslicht an diesem Tag kein Rezept.

