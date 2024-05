Vorerst Erster: Union Königswiesen siegt bei Perg/Windhaag souverän

Details Freitag, 24. Mai 2024 21:19

Am Freitagabend war die SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag Gastgeber für Union Agora Königswiesen in einer packenden Partie in der 24. Runde der 1. Klasse Nord-Ost. Königswiesen, bekannt für ihre Stärke, besonders in Auswärtsspielen, setzte ein klares Zeichen und fuhr einen überzeugenden 3:0 Sieg ein, um zumindest über Nacht vom "Platz der Sonne" zu lachen.

Erste Halbzeit: Königswiesen stellt die Weichen auf Sieg

Das Spiel begann mit einem hohen Tempo von beiden Seiten. Die ersten Minuten zeigten Perg/Windhaag in einem aktiven Modus, wobei sie in der 7. Minute fast in Führung gegangen wären, als eine Flanke von Lukas Gaisrucker nur knapp sein Ziel verfehlte. Königswiesen antwortete schnell mit eigenen Chancen, doch erst in der 35. Minute gelang es Daniel Vanek, die Führung für die Gäste mit einem präzisen Schuss zu erzielen. Dieser Treffer setzte die Heimmannschaft unter Druck, die trotz mehrerer Versuche, darunter ein gefährlicher Schuss von Lukas Gaisrucker kurz vor der Halbzeit, nicht den Ausgleich erzielen konnte.

Zweite Halbzeit: Königswiesen lässt in der Fremde nichts mehr anbrennen

Ohne Personaländerungen beider Mannschaften ging es in die zweite Halbzeit, in der Königswiesen ihre Dominanz schnell unter Beweis stellte. In der 57. Minute erhöhte Königswiesen auf 0:2 und sorgte damit schon vor der letzten halben Stunde für die Vorentscheidung. Die Gastgeber versuchten, zurück ins Spiel zu finden, und hatten mehrere gute Chancen, aber entweder scheiterten sie an der Latte oder der hervorragenden Form des Königswiesner Torhüters Florian Lesterl. Die Entscheidung fiel in der 69. Minute, als Yannic Haslinger das 0:3 für die Gäste erzielte und damit das Spiel im Grunde entschied.

In den letzten Minuten des Spiels konnte Perg/Windhaag keinen Weg finden, die Defensive der Königswiesner zu durchbrechen. In der 85. Minute hatten die Gäste sogar die Möglichkeit, durch einen Elfmeter das Ergebnis zu erhöhen, aber der Schuss ging über das Tor. Trotzdem beendeten sie das Spiel mit einem komfortablen 3:0 Sieg, auch nachdem Perg/Windhaag in der 88. Minute durch eine Gelb-Rote Karte für Paul Georg Gaisrucker dezimiert wurde.

Florian

