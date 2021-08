Sieg für Bad Kreuzen im ersten Ligaspiel gegen Rainbach im Mühlkreis

Details Samstag, 14. August 2021 19:01

Zum Auftakt in die neue Spielzeit kam die Union Bad Kreuzen gegen die Union Rainbach im Mühlkreis zu einem 2:1. 99 Zuseher wurden Zeuge in der Union Bad Kreuzen-Arena.

Bad Kreuzen ging durch Patrick Binder in der sechsten Minute bereits in Führung und markierte damit einen Traumstart im ersten Match gegen Rainbach im Mühlkreis. Bis in Minute 20 blieben die Gastgeber die spielbestimmende Mannschaft, Gegner Rainbach gelang soweit nur ein Torschuss. In der 26. Minute nach einer gescheiterten Abwehr von Rainbach auf der rechten Seite scheiterte aber auch Bad Kreuzen dann beim Torabschluss. Nur wenig später in der 32. Minute flog ein Weitschuss von Rainbach aus ungefähr 25 Metern weit über das Tor hinaus. Es drückte nicht nur das schwüle Wetter, sondern auch Rainbach: In der 35. Minute erhielten die Gäste einen Freistoß, den sie allerdings nicht verwerten können und nur eine Minute später (36.) folgte ein Torschuss aus 18 Metern Entfernung, welcher ebenfalls das Tor der Gastgeber weit verfehlte.



Rainbach machte in diesen Moment mehr für das Spiel, doch kurz vor der Pause folgten noch zwei starke Aktionen bei Bad Kreuzen: In der 40. Minute bekamen sie einen Freistoß, schossen einen gefährlichen Ball in den 5er, welcher allerdings von Manuel Neuhauser nur knapp verfehlt wurde. Folgend in der 44. Minute eine scharfe Flanke von rechts in den Strafraum von Rainbach, aber auch nach diesem Ereignis gelang kein Tor. Bei der Chancenverwertung müsste sich Bad Kreuzen noch steigern, es könnte bereits mindestens 2:0 für sie stehen.





Nicht nur das Wetter drückte



Nach der Halbzeit drängte Bad Kreuzen auf den zweiten Treffer, welcher in der 64. Minute endlich gelingt, nachdem Neuhauser das Leder zum 2:0 der Union Bad Kreuzen in die Maschen befördert hat. Bad Kreuzen drückte weiter und störte die Defensive der Rainbacher, aber auch ein Eckball in der 78. brachte kein weiteres Tor. In der Nachspielzeit (92.) gelang hingegen Michael Zillhammer der Anschlusstreffer für Rainbach i.M. Auch nach einigen hektischen Momenten für die Kreuzner Abwehr fiel doch kein weiteres Tor mehr. Letzten Endes ging Bad Kreuzen im Duell mit den Gästen als Sieger hervor.

1. Klasse Nord-Ost: Union Bad Kreuzen – Union Rainbach im Mühlkreis, 2:1 (1:0)

6 Patrick Binder 1:0

64 Manuel Neuhauser 2:0

92 Michael Zillhammer 2:1

