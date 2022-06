Robert Lenz verabschiedet sich mit Hattrick aus St. Oswald

Details Montag, 13. Juni 2022 22:09

Der USV St. Oswald/Fr. gab auch im letzten Saisonspiel eine gute Figur ab und gewann mit 3:0 gegen Rainbach i.M. Als Favorit rein – als Sieger raus. St. Oswald/Fr. hat alle Erwartungen erfüllt. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 4:4-Remis begnügen müssen.

Ein letztes Mal: Lenz-Show bei Abschlussspiel

Robert Lenz stellte die Weichen für den USV St. Oswald/Freistadt auf Sieg, als er in Minute 39 mit dem 1:0 zur Stelle war. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der Gastgeber, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Lenz glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für den Tabellenführer (56./66.). Am Schluss schlug der USV St. Oswald/Fr. die Union Rainbach im Mühlkreis mit 3:0.

Zahlen und Fakten

Nach dem letzten Spiel der Saison kann St. Oswald/Fr. die Sektkorken knallen lassen und den Meistertitel der 1. Klasse Nord-Ost feiern. Einschließlich der aktuellen erzielte der USV St. Oswald/Freistadt 78 Treffer im gesamten Saisonverlauf. Der USV St. Oswald/Fr. beendet die Saison mit einer Bilanz von 20 Siegen, zwei Unentschieden und vier Niederlagen. St. Oswald/Fr. zeigte bis zum Saisonabschluss eine solide Leistung und holte zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen.

Nach allen 26 Spielen steht Rainbach i.M. auf dem elften Tabellenplatz. Mit dem dürftigen Torverhältnis von 28:47, das die Defizite im Angriff und in der Defensive klar wiedergibt, geht für die Gäste eine enttäuschende Spielzeit vorüber. Die Verantwortlichen der Union Rainbach im Mühlkreis werden ein ernüchterndes Saisonfazit ziehen. Gerade einmal sechs Siege und sechs Remis brachte Rainbach i.M. zustande. Demgegenüber stehen satte 14 Niederlagen. Die letzten Auftritte der Union Rainbach im Mühlkreis waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

1. Klasse Nord-Ost: USV St. Oswald/Freistadt – Union Rainbach im Mühlkreis, 3:0 (1:0)

66 Robert Lenz 3:0

56 Robert Lenz 2:0

39 Robert Lenz 1:0