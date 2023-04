Weissenböck-Dreierpack reicht nicht! Tabellenführer dreht Spiel in Schenkenfelden und kehrt auf die Siegerstraße zurück

Details Samstag, 15. April 2023 10:33

Zum Auftakt der 18. Runde der 1. Klasse Nord-Ost stand das interessante Kräftemessen zwischen der Sportunion Intersport Pötscher Schenkenfelden und der Union Saxen auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Fünftplatzierten und dem Tabellenführer wollten beide Mannschaften die negativen Ergebnisse vom Oster-Wochenende ausmerzen. Während die Hausherren gegen Bad Zell die erst Heimpleite einstecken mussten, ging der Ligaprimus im Heimspiel gegen Mauthausen erstmals in dieser Saison als Verlierer vom Platz und musste die weiße Weste ausziehen. Nach einem 5:1-Kantersieg der Saxener im Hinspiel fielen auf der neuen Kunstrasenanlage in der Sema Arena sogar sieben Treffer. Die in der Fremde seit bereits 18. Mai 2022 ungeschlagene Gästeelf von Trainer Kevin Eder geriet am Freitagabend in der Anfangsphase mit 0:2 in Rückstand und hatte die zweite Saisonniederlage vor Augen, die Saxener bewiesen jedoch tolle Moral, drehten das Match, behielten am Ende mit 4:3 die Oberhand und legten mit dem elften Saisonsieg im Titelkampf vor.

Hausherren mit früher 2:0-Führung

Saxens Übungsleiter nahm in der Defensive Umstellungen vor, weshalb der Titelaspirant eine Zeitlang brauchte, um zur nötigen Ordnung zu finden. Die Heimelf von Coach Walter Hochmaier wusste dies zu nutzen, ging von Beginn an hohes Tempo und schlug in der Anfangsphase eiskalt zu. Nach fünf Minuten setzte sich ein Schenkenfeldener Angreifer im Laufduell mit Saxens Innenverteidiger Jan Karl durch und schlug einen Stanglpass, den Stefan Weissenböck verwertete. Kurz danach wollte Rechtsverteidiger Klaus Eder, der am Freitag seinen 30. Geburtstag feierte, einen weiten Diagonalball annehmen und das Leder zu Keeper Emanuel Heindl zurückspielen. Doch beim Rückpass stoppte eine Wasserpfütze das Spielgerät, wieder war es Weissenböck, der blitzschnell reagierte, dieses Geschenk dankend annahm und auf 2:0 stellte.

Tabellenführer macht Rückstand wett

Nach dem verschlafenen Start und den beiden Gegentoren krempelte der Tabellenführer die Ärmel hoch, intensivierte seine Offensivbemühungen und kombinierte sich ansehnlich nach vorne. In Minute 17 waren die Gäste zurück im Spiel. Bei einem Angriff über die rechte Seite bügelte das "Geburtstagskind" seinen Fehler aus, als Eder einen Stanglpass hinter die Schenkenfeldener Abwehr schlug und Philipp Mühlehner die Kugel versenkte. Nach dem Anschlusstreffer machten die Saxener ordentlich Dampf, doch die Hausherren waren im Konter brandgefährlich und fanden zwei, drei dicke Chancen vor, die Gästegoalie Heindl aber allesamt zunichte machte und sein Team im Spiel hielt. Nach 35 Minuten machte der Tabellenführer den Rückstand wett, als Mühlehner nach einem erneuten Angriff über rechts das Leder zur Mitte brachte und Julian Karl den 2:2-Pausenstand fixierte.

Gäste drehen Spiel mit glücklichem Treffer

Der zweite Durchgang begann wie der erste, mit einem frühen Treffer, allerdings durften fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Kriener die Gäste jubeln. Nach einer Ecke von Julian Karl gingen Mühlehner und Erich Rülling gemeinsam zum Kopfball, über den Umweg eines Verteidigers fand das Spielgerät den Weg ins Tor. Mit der Führung im Rücken spielte die Eder-Elf befreit auf, wenngleich es fortan über weite Stecken hin und her ging und die Heimischen vor allem dann gefährlich waren, wenn Weissenböck und Stefan Pupeter ihre Beine im Spiel hatten.

"Man of the Match" schnürt Dreierpack - Ligaprimus bringt Führung ins Ziel

In Minute 65 fiel in der Arena die vermeintliche Vorentscheidung, als Felix Halbartschlager die Schenkenfeldener Abwehr unter Druck setzte, ein Rückpass eines Verteidigers zu kurz geriet und Mühllehner auf 2:4 stellte. Danach war der Ligaprimus drauf und dran, den Sack zuzumachen, Julian Karl hatte allerdings zwei Mal Pech. Zunächst wurde ein Treffer des 24-Jährigen aufgrund einer Abseitsstellung aberkannt, wenig später traf das Saxener Eigengewächs nur die Stange. In Minute 72 durfte sich der "Man of the Match" zum dritten Mal an diesem Abend als Torschütze feiern lassen - nach einer Ecke setzte Weissenböck einen Kopfball ins lange Eck und machte mit seinem zwölften Saisontreffer das Match wieder heiß. Die Hochmaier-Elf ließ in der Schlussphase nichts unversucht, das Blatt zu wenden und tauchte immer wieder gefährlich im Saxener Strafraum auf, die Gäste verteidigten aber gut, brachten mit vereinten Kräften die hauchdünne Führung ins Ziel und durften sich über den elften Saisonsieg freuen.

Kevin Eder, Trainer Union Saxen:

"Auch wenn im Frühjahr die Leistungen bislang nicht berauschend waren, hat meine Mannschaft sechs Tage nach der ersten Saisonniederlage tolle Moral bewiesen. Wir hatten zwar das nötige Quäntchen Glück, doch wenn man in der Fremde gegen einen starken Gegner einen 0:2-Rückstand wettmacht und das Spiel dreht, kann man in Summe von einem verdienten Sieg sprechen. Mit diesem Dreier konnten wir im Titelkampf vorlegen und sollte uns zudem Aufrieb für die kommenden, schwierigen Aufgaben geben".

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei