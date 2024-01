SPG Obernberg/Ort: "Sind noch nicht abgestiegen"

Details Mittwoch, 24. Januar 2024 17:17

Die SPG Wiesinger Bau Obernberg/Ort war in den letzten Jahren in der 1. Klasse Süd-West aktiv und kam dort in der vergangenen Saison als Siebenter ins Ziel. Nach einem Gruppenwechsel sind die Innviertler in der neuen Liga bislang noch nicht angekommen, warteten im Herbst vergeblich auf einen Sieg und überwintern in der 1. Klasse Nord-West als Letzter, mit nur zwei mickrigen Punkten am Konto, in akuter Abstiegsgefahr. "Im Sommer haben uns fünf Leistungsträger verlassen. Aufgrund des personellen Aderlasses war uns eine schwierige Saison bewusst, hätten mit einem sieglosen Herbst aber nicht gerechnet", erklärt Werner Skopetz, der seit dem Ende der Amtszeit von Coach Gerhard Obermair gemeinsam mit Alexander Nones ein Trainer-Duo bildet.

Jede Menge Gegentore und mangelnde Physis

Das Schlusslicht konnte nur gegen Rainbach und in Prambachkirchen einen Punkt einfahren und stand in den elf übrigen Runden mit leeren Händen da. Während der Tabellennachbar aus Prambachkirchen weniger Treffer erzielte, kassierte die Spielgemeinschaft satte 46 Gegentore und war im Herbst die Schießbude der Liga. "Auch wenn wir die eine oder andere empfindliche Niederlage einstecken mussten, haben wir in nicht weniger als sieben Spielen das 1:0 erzielt. Doch nach rund einer Stunde war zumeist der Tank leer und haben darum fast immer verloren", spricht der Neo-Trainer die mangelnde Physis an. "Zudem konnten wir zum einen die vielen Abgänge nicht kompensieren, und zum anderen haben die Neuerwerbungen nicht eingeschlagen, weshalb in unserem Kader lediglich 13, 14 Akteure standen. Es sieht nicht gut aus, aber wir sind noch nicht abgestiegen und haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben".

Bislang eine Neuerwerbung und zwei Abgänge

Im Innviertel wird am kommenden Freitag das Training wieder aufgenommen und am 4. Februar, gegen Polling, das erste Testspiel bestritten. Der Nachzügler verzichtet auf ein Trainingslager in der Ferne, dafür steht in den Semesterferien vor Ort ein Intensiv-Wochenende auf dem Programm.

Während die SPG auf weitere Dienste der beiden im Sommer verpflichteten Ungarn, Mano Miskei und Matyas Bita, verzichtet, steht mit Gabriel Aigner (Neukirchen/Walde) ein neuer Mittelfeldspieler zur Verfügung. "Dabei wird es nicht bleiben und werden im Winter zumindest zwei weitere Akteure verpflichten", kündigt Werner Skopetz Verstärkungen an.

Mission Impossible?

Obwohl nur mickrige zwei Zähler am Obernberger Konto stehen, setzt man im Innviertel alles daran, die Klasse zu halten. "Auch wenn sich viele Baustellen aufgetan haben und bislang keinen einzigen Sieg feiern konnten, haben wir gesehen, diese diese Liga nicht stärker ist, als die angestammte. Auch der Tabellennachbar aus Prambachkirchen wartet noch auf einen Dreier und auch die Schärdinger sind durchaus in Reichweite", blickt Skopetz der entscheidenden Phase der Meisterschaft vorsichtig optimistisch entgegen. "Wir sind Realisten und wissen, dass mehr als der zwölfte Rang nicht möglich ist, kämpfen aber um den Ligaverbleib und würden auch den Umweg über die Relegation in Kauf nehmen. Aber es wird nicht einfach, zumal wir im Frühjahr rund 20 Punkte werden sammeln müssen. Doch zunächst geht es darum, dass wir uns optimal vorbereiten und die physischen Mängel ausmerzen. Ein guter Rückrundenstart ist in diesem Jahr ganz besonders wichtig und müssen den ersten Saisonsieg ehestmöglich feiern."

Transferliste 1. Klasse Nord-West