Union Rainbach/I. verpflichtet Landesliga-Torjäger

Die Union CAB Rainbach/I. blickt auf ein solides Fußballjahr zurück, holte im Frühjahr 15 Zähler und sammelte im Herbst immerhin 19 Punkte. Nach einem zehnten Rang in der vergangenen Saison sind die Innviertler als Neunter auch in der aktuellen Spielzeit in der unteren Tabellenregion der 1. Klasse Nord-West präsent, in der ungemein engen und umkämpften Liga trennen die Mannen von Neo-Coach Gerald Reisegger, der seit letzten Sommer die Verantwortung trägt und ausgezeichnete Arbeit leistet, vom Zweiten aus Raab aber nur fünf Punkte. "Wir wollten im Herbst 20 Punkte sammeln und haben dieses Ziel fast erreicht, haben eine ordentliche Hinrunde absolviert und sind nicht unzufrieden", erklärt Sektionsleiter Thomas Gnigler, der in der Winterpause am Transfermarkt zugeschlagen und neben einem Torjäger auch einen offensiven Mittelfeldspieler aus der Landesliga verpfichtet hat.

Probleme vor heimischer Kulisse und in der Offensive

Die Kicker aus dem Bezirk Schärding mussten sich in den sieben bisherigen Auswärtsspielen nur ein einziges Mal geschlagen geben, auf eigener Anlage jedoch drei Niederlagen einstecken und konnten nur zwei Heimsiege feiern. "Wir freuen uns über die starke Auswärts-Bilanz, hätten aber gerne mehr Heimsiege gefeiert, zumal uns in jedem Match zahlreiche Zuschauer unterstützen. Dennoch kann man von einer eklatanten Heimschwäche nicht wirklich sprechen, ist die mäßige Bilanz eher zufällig zustandegekommen, wenngleich wir im einen oder anderen Heimspiel aufgrund einer mangelnden Chancenverwertung Punkte haben liegenlassen", so Gnigler. Während nur drei Teams weniger Gegentore kassierten, trafen lediglich die noch sieglosen Nachzügler aus Prambachkirchen und Obernberg weniger oft ins Schwarze. "Mit der Performace der Defensive sind wir überaus zufrieden, vor dem gegnerischen Tor hatten wir aber mit Problemen zu kämpfen. Die mangelnde Torausbeute hat uns eine bessere Platzierung gekostet, denn mir nur einem Sieg mehr hätten wir als Dritter überwintern können", weiß der Sektionsleiter.

Verstärkungen aus der Landesliga - Trainingslager im Burgenland

Am 31. Jänner wird in Rainbach die Vorbereitung in Angriff genommen und am 3. Februar gegen den ESV Wels das erste Testspiel bestritten. Neben zahlreichen Einheiten und weiteren Testspielen beinhaltet die Aufbauzeit auch ein Trainingslager, das Anfang März in Steinbrunn abgehalten wird. Die Reise ins Burgenland werden zumindest zwei Verstärkungen antreten. "Aufgrund der Probleme in der Offensive haben wir uns nach Verstärkungen umgesehen und freuen uns über die Verpflichtung von Rumen Kerekov. Der Bulgare hat zwar bereits 35 Jahre auf dem Buckel und möchte aufgrund seines Alters sowie aus beruflichen Gründen etwas kürzer treten. Kerekov hat seine Klasse aber bereits beim SC Marchtrenk, in Grieskirchen, Friedburg und zuletzt in Oedt unter Beweis gestellt und weiß noch immer, wo das Tor steht", ist Thomas Gnigler von den Qualitäten der Neuerwerbung, die im Herbst acht Mal ins Schwarze traf und in der letzten Saison 16 Treffer erzielte, überzeugt. Mit dem offensiven Mittelfeldspieler Benjamin Suljanovic (Grieskirchen) verfügt auch der zweite Zugang über Landesliga-Erfahrung. "Sollte sich etwas Interessantes ergeben, ist ein weiterer Transfer nicht auszuschließen". Mit Kazim Kiris (ATSV Schärding) und dem Serben Dejan Markovic, der in seine Heimat zurückkehrt, verzeichnenen die Innviertler auch zwei Abgänge.

"Wollen in der Rückrunde 20 Punkte sammeln"

Aufgrund des in der Tabelle dichtgedrängten Feldes, ist für die Union im Frühjahr viel möglich. "Im Fußball kann bekanntlich viel passieren, demzufolge müssen wir auch die Abstiegszone im Auge behalten. Wir gehen aber nicht davon aus, in Abstigsgefahr zu geraten und richten den Blick eher nach oben", wünscht sich der Sektionsleiter eine Rangverbesserung. "Ein dezidierte Platzierung wirrd nicht als Ziel ausgegeben, aufgrund der aktuellen Tabellensituation ist der Sprung in die obere Hälfte, vielleicht sogar ins vordere Drittel, aber durchaus möglich. Grundsätzlich wollen wir in der Rückrunde 20 Punkte sammeln - und sollten wir dieses Vorhaben realisieren können, werden wir uns in der Tabelle entsprechend positionieren".

