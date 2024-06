Frischgebackener Meister Union Diersbach: "In der Winterpause hat sich bei uns einiges verändert"

Details Dienstag, 11. Juni 2024 17:55

Ein packendes Saisonfinish hielt die letzte Runde in der 1. Klasse Nord-West bereit. Vor dem letzten Spieltag war die Entscheidung im Meisterkampf zwischen der Union Diersbach und dem Tabellenzweiten, der Union St. Roman, noch nicht gefallen. Diersbach ging mit der besseren Ausgangslage in die letzte Runde, während St. Roman auf einen Ausrutscher des Tabellenführers hoffen musste. In einem wahren Torspektakel ließ die Mannschaft von Trainer Kurt Litzlbauer am Ende aber nichts anbrennen und feierte gegen den Abstiegsrelegationsteilnehmer ATSV Schärding einen 3:6-Auswärtssieg und sicherte sich damit den ersten Tabellenrang. Damit muss auch St. Roman in die Relegation - im Kampf um den Aufstieg in die Bezirksliga. LIGAPORTAL unterhielt sich mit dem Sektionsleiter des Meisters, Josef Steinmann, und blickt auf die Saison der Diersbacher zurück.

"Nach der Hinrunde hätte bei uns keiner mehr gedacht, dass wir noch Meister werden können"

Ligaportal: Wie blick man auf das letzte Saisonspiel gegen den ATSV Schärding zurück, in der ersten Halbzeit hat man sich doch etwas schwer getan?

Steinmann: "Wir sind zwar gleich durch einen Elfmeter in Führung gegangen, dann gab es auf beiden Seiten die ein oder andere gute Möglichkeit. Mit dem 2:2 ging es schließlich in die Kabinen, in der zweiten Halbzeit haben wir aber ein völlig anderes Gesicht gezeigt und wurden viel stärker. Da haben wir uns zahlreiche Chancen kreiert und auch die Tore gemacht. Die Schärdinger hatten da überhaupt keine Möglichkeit mehr. Der Sieg ist auch verdient"

Ligaportal: Wie konnte man sich nach der Hinrunde noch so steigern?

Steinmann: "Nach der Hinrunde hätte bei uns keiner mehr gedacht, dass wir noch Meister werden können. Nach der Frühjahrsrunde waren wir einige Punkte hinter St. Roman. Mit dem neuen Trainer (Anm.: Kurt Litzlbauer) hat sich bei uns aber viel verändert. Die Vorbereitung, die Spielweise - das Ganze war in der Rückrunde wirklich Top-Arbeit vom Trainerteam und den Spielern.

Ligaportal: Gibt es schon Neues am Transfermarkt?

Steinmann: "Derzeit gibt es noch nichts Konkretes, wir werden uns das demnächst aber genau anschauen."

Ligaportal: Mit welchem Ziel geht man in die neue Saison?

Steinmann: "Wir wollen natürlich unbedingt den Klassenerhalt schaffen, das hat oberste Priorität und ist auch unser Ziel für die kommende Saison in der Bezirksliga."

Ligaportal: Danke für das Gespräch!

