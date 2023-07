Ein Heimkehrer und drei Neuerwerbungen! FC Münzkirchen stockt Kader auf

Details Mittwoch, 05. Juli 2023 11:11

Nach dem letztjährigen Abstieg aus der Bezirksliga kam der FC Münzkirchen einen Stock tiefer gut an und solide durch den Herbst. Nach dem Jahreswechsel gerieten die Kicker aus dem Sauwald jedoch aus der Spur und mussten erneut Bekanntschaft mit dem Abstiegsgespenst machen. Nach einem Trainerwechsel - Markus Wallner folgte Thomas Stockinger nach - fuhren die Innviertler die zum Klassenerhalt notwendigen Punkte ein und kamen in der 1. Klasse Nord-West als Neunter ins Ziel. "Im Herbst ist es ganz gut gelaufen, sind dann aber schlecht in die Rückrunde gestartet und durch einige knappe und unnötige Niederlagen in Abstiegsgefahr geraten. Letztendlich konnten wir den Ligaverbleib mit dem Heimsieg gegen Rainbach vorzeitig sichern", atmet Obmann Gerhard Kapshammer noch einmal tief durch.

Im Frühjahr nur elf Punkte

Der FCM fuhr in der Hinrunde immerhin 19 Punkte ein, im Frühjahr fanden aber nur bescheidene elf Zähler den Weg auf das Konto. Obwohl nur jeweils sechs Mannschaften mehr Treffer erzielten bzw. weniger Gegentore kassierten, landeten die Münzkirchener nur in der unteren Hälfte der Tabelle. "Da diese Liga traditionell eng und ausgeglichen ist, muss man stets auf der Hut sein. Nach einem ordentlichen Herbst waren wir eigentlich auf der sicheren Seite, sind nach dem schlechten Rückrundenstart aber in Bedrängnis geraten. Unter Neo-Trainer Wallner, der die Mannschaft wieder aufgerichtet hat, haben wir in der entscheidenden Phase aber halbwegs wieder in die Spur gefunden", so Kapshammer. Vor heimischer Kulisse feierten die Innviertler fünf Siege, in der Fremde sprangen drei "Dreier" heraus.

Zwei neue offensive Mittelfeldspieler aus Deutschland

Am kommenden Freitag wird im Sauwald das Training wieder aufgenommen. Beim Start in die Vorbereitung wird Coach Wallner einen erweiterten Kader vorfinden. Während Torwart Sebastian Max nach siebeneinhalb Jahren in Diersbach wieder zu seinem Stammverein zurückgekehrt ist, wechselte mit Peter Jungwirth ein junger Spieler von St. Aegidi nach Münzkirchen. Zudem streifen mit Michell Stark und Daniel Maier zwei Legionäre aus Deutschland das FCM-Trikot über. "Von den beiden Deutschen erwarten wir uns einiges, sie sollen im Mittelfeld die Fäden ziehen und die Durschlagskraft der Offensive erhöhen. Mit den Transferaktivitäten konnten wir den Kader breit aufstellen und auch die Qualität erhöhen. Zudem rücken einige Talente aus den eigenen Reihen nach", ist der Obmann mit dem aktuellen Personal zufrieden. Aufgrund eines Auslandsstudiums steht Fabian Gruber im Herbst nicht zur Verfügung.

Top-Fünf-Platz im Visier

Nicht zuletzt aufgrund der neuen Kräfte geht man in Münzkirchen nicht davon aus, erneut in den Abstiegskampf verwickelt zu werden. "Wir möchten uns von Beginn an von der unteren Region fernhalten und stabil und sorgenfrei durch die Saison kommen. Grundsätzlich orientieren wir uns in der Tabelle nach oben und streben einen Top-Fünf-Platz an. Zu einer Präsenz im Aufstiegskampf wird es aus heutiger Sicht vermutlich nicht reichen, würden uns aber freuen, sollten wir im Vorderfeld mitmischen können", blickt Gerhard Kapshammer der neuen Saison vorsichtig optimistisch entgegen. "Wie in den vergangenen Jahren ist die Liga auch heuer wieder ungemein ausgeglichen. Einige Mannschaften sind gut aufgestellt, ein absoluter Top-Favorit ist aktuell aber keiner auszumachen".

