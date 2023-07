Trainerwechsel und massive Kaderveränderungen in Rainbach/I.

Details Freitag, 14. Juli 2023 13:38

"Eigentlich wollten wir uns in der Tabelle wesentlich weiter oben positionieren, konnten jedoch während der gesamten Saison der 1. Klasse Nord-West keinen positiven Lauf starten und waren sogar in Abstiegsgefahr. Wir hätten uns den Saisonverlauf ganz anders vorgestellt und sind demzufolge mit dem erreichten zehnten Tabellenplatz ganz und gar nicht zufrieden", erklärt Thomas Gnigler, der bei der Union CAB Rainbach/I. seit wenigen Wochen als Sektionsleiter die Verantwortung trägt. Nach dem enttäuschenden Abschneiden hat sich im Innviertel in der Sommerpause einiges getan, wurde nicht nur der Trainer gewechselt, sondern auch der Kader neu ausgerichtet.

Stabile Saison auf mäßigem Niveau

Die Kicker aus dem Bezirk Schärding kamen stabil durch die Saison - jedoch auf mäßigem Niveau - und sammelten im Herbst und im Frühjahr jeweils 15 Punkte. "Es ist von Anfang an nicht nach Wunsch gelaufen und hatten nach dem Karriereende unserer etatmäßigen Nummer eins, Tim Haake, auch mit einem Torwart-Problem zu kämpfen", so Gnigler, der sich über fünf Heimsiege freuen konnte - von den insgesamt 13 Auswärtsspielen gingen jedoch nicht weniger als acht verloren. Während immerhin fünf Mannschaften mehr Gegentore kassierten, durften nur drei Teams weniger Treffer bejubeln. "Es hat vorne und hinten nicht optimal funktioniert, haben zu wenig Tore gemacht und zu viele erhalten. Inzwischen haben wir die enttäuschende Saison abgehakt und richten den Blick seit geraumer Zeit nach vorne", meint der Sektionsleiter.

Neuer Trainer

Nach dem Ende der Amtszeit von Spielertrainer Gerald Puttinger schwingt in Rainbach ein neuer Coach das Zepter. "Mit Gerald Reisegger, der bei Bezirksligist Utzenaich tätig war, konnten wir einen Top-Trainer verpflichten, der aus seiner Zeit in Andorf über Landesliga-Erfahrung verrfügt", ist Thomas Gnigler von den Qualitäten des neuen Übungsleiters überzeugt. "Er soll das vorhandene Potenzial entsprechend umsetzen bzw. ausschöpfen, die Mannschaft wieder in die Spur führen und den Pfeil in die richtige Richtung drehen".

9 neue Kräfte und 6 Abgänge

Beim Trainingsauftakt, am letzten Freitag, traf der neue Übungsleiter einen stark veränderten Kader an. Neben Valentin Wallisch (Taufkirchen/Pram), Petr Podkul (Rottenbach) sowie Georg Estermann und Mate Földi (beide Eggerding) haben auch Petr Simonovsky und Daniel Vesely den Verein verlassen. Mit Kazim Kiris (SK Schärding), Miroslav Perisic (Pichl), Adem Kandzic (ESV Wels), Gergö Szabo und Oktay Cansiz (beide ATSV Schärding) sowie Dejan Markovic, Stürmer aus Serbien, stehen sechs neue Kräfte zur Verfügung. Zudem ergänzen mit Andreas Friedl, Peter Schmierer und Josef Wimeder drei junge Spieler, die zuletzt im 1b-Team von Landesligist SK Schärding aktiv waren, den Kader. "Wir mussten auf die Abgänge reagieren, haben die entscheidenden Positionen adäquat ersetzt und letztendlich einen Umbruch vollzogen", ist der Sektionsleiter mit den Transferaktivitäten zufrieden.

"Aktuell sind keine klaren Favoriten auszumachen"

Am morgigen Samstag steht eine Teilnahme an einem Turnier in Taufkirchen/Pram auf dem Programm, ehe in der kommenden Woche die ersten beiden offiziellen Testspiele absolviert werden - am Mittwoch gegen Eggerding und am darauffolgenden Samstag gegen Kallham. In der neuen Saison soll in Rainbach der Pfeil wieder nach oben zeigen. "Ein zehnter Rang ist nicht unser Anspruch, möchten in der Tabelle nicht noch einmal nach unten blicken, sondern uns nach oben orientieren und streben zumindest eine Präsenz im sicheren Mittelfeld der Tabelle an", so Gnigler. "Da mit Lambrechtern und Natternbach die beiden Top-Teams aufgestiegen sind, sind aktuell keine klaren Favoriten auszumachen. Demzufolge ist wieder eine enge Kiste zu erwarten und freuen uns auf eine spannende und interessante Saison".

