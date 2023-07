Union Kopfing: Neuerwerbungen sollen Offensivproblem beheben

Details Mittwoch, 26. Juli 2023 12:11

Die Union Josko Kopfing sammelte im Herbst 18 Punkte, nach einer soliden Hinrunde gerieten die Innviertler im Frühjahr jedoch in Abstiegsgefahr. Nach einem Trainerwechsel - Stefan Prünstinger folgte Harald Schimak nach - konnte die Union zumindest die Klasse halten und mit einem überzeugenden 4:0-Derbysieg in St. Roman die Meisteschaft der 1. Klasse Nord-West positiv abschließen. "Ich habe im Mai die Mannschaft in akuter Abstiegsgefahr übernommen. Auch wenn es bis zum Schluss eng war, haben wir letztendlich das Beste aus der Situation gemacht", erklärt der neue Übungsleiter.

Acht Heimniederlagen und Probleme in der Offensive

Die Kicker aus dem nördlichen Innviertel feierten auf fremden Plätzen immerhin fünf Siege, von insgesamt 13 Heimspielen gingen aber nicht weniger als acht verloren. "Die eklatante Heimschwäche ist uns bekannt, arbeiten daran und wollten auf eigener Anlage ehestmöglich zu alter Stärke finden", so Prünstinger. Nur fünf Teams trafen weniger oft ins Schwarze, aber auch nur die Top-Drei der Tabelle kassierten weniger Gegentore. "Hinten hat es ganz gut funktioniert, in der Offensive fehlte jedoch die nötige Durchschlagskraft und sind in einigen engen Spielen an der mangelnden Chancenverwertung gescheitert. Erfreulich war, dass wir zum Saisonausklang in St. Roman gewinnen und mit dem Derbysieg in der Tabelle bis auf den siebenten Rang nach oben klettern konnten", meint Stefan Prünstinger.

Zwei neue Stürmer, ein deutscher Verteidiger und ein Heimkehrer

Mit Miroslav Kucera (Bad Großpertholz) und Makszim Perevuznik sind zwei Akteure nicht mehr dabei. Im Bezirk Schärding hat man auf die Offensivschwäche reagiert und mit Mihail Jacimovic (Utzenaich) und Domagoj Ivic (Buchkirchen) zwei Stürmer verpflichtet. "Die beiden Angreifer sollen jene Tore erzielen, die wir in der letzten Saison nicht gemacht haben", hofft der Trainer, dass der 25-jährige Ex-Utzenaicher und der 32-jährige Kroate regelmäßig ins Schwarze treffen. Während mit dem jungen Deutschen Luis Grubmüller ein neuer Verteidiger zur Verfügung steht, kehrte der 40-jährige Ralph Parzer - im Herbst seiner Karriere - von Enzenkirchen zu seinem Stammverein zurück.

Zuversicht im Innviertel

In der Vorbereitung, die am 5. Juli gestartet wurde, bestreiten die Kopfinger ihre Testspiele im Rahmen der Kick Ass Summer League. Nach drei Niederlagen (0:1 bzw. 1:7 gegen die Landesligisten aus Esternberg und Andorf sowie 1:2 gegen Liga-Konkurrent ATSV Schärding) ist am kommenden Freitag die Union St. Willibald der nächste Gegner. In der neuen Punktejagd möchte die Union mit dem Abstiegsgespenst keine Bekanntschaft machen und hofft auf eine weitgehend sorgenfreie Saison. "In erster Linie geht es darum, sich von Beginn an von der unteren Tabellenregion fern- und das Abstigesgespenst auf Distanz zuhalten. Wir verfügen über einen ordentlichen Kader, demzufolge sind wir zuversichtlich, das Vorhaben realisieren zu können. Aktuell ist die Stimmung ausgezeichnet und der Trainingsbesuch erfreulich, besuchen im Schnitt rund 20 Kicker die Einheiten. Für einen Platz im Vorderfeld der Tabelle wird es aus heutiger Sicht aber vermutlich nicht reichen", meint Stefan Prünstinger.

