Bauer-Treffer beschert SPG Sigharting/Andorf 1b knappen Sieg über Kopfing

Details Samstag, 21. Oktober 2023 21:28

Am Samstagnachmittag kam es zum Klingenkreuzen zwischen der SPG Sigharting/Andorf 1b und der Union Kopfing im Rahmen der 10. Runde in der 1. Klasse Nord-West. Während Kopfing den fünften Tabellenplatz belegt, befindet sich die SPG im Tabellenmittelfeld. Kopfing kam am vergangenen Wochenende über ein 2:3 gegen die Union Raab nicht hinaus, die SPG Sigharting/Andorf 1b feierte einen 2:0-Auswärtssieg bei Waizenkirchen. Es erwartet uns eine spannende Partie, in der sich die SPG schlussendlich knapp mit 1:0 (0:0) durchsetzte.

Keine Tore zur Pause

Rund 300 Besucher verfolgten diese Partie am Samstagnachmittag. In der ersten Spielhälfte tat sich hüben wie drüben nicht wirklich viel, kam es auf beide Seiten zu der ein oder andere Gelegenheit, ein Tor durften die Zuseher nach 45 ausgeglichenen Spielminuten jedoch nicht bejubeln. Es ging mit einem 0:0 in die Kabine zur Pausenansprache.

SPG mit Siegtreffer zehn Minuten vor Schluss

In der zweiten Halbzeit kamen die Hausherren dann besser aus der Kabine und wollten die 1:0-Führung erzwingen. Der Ball wollte jedoch weiterhin nicht über die Linie. So rechneten einige Zuseher bereits mit einem torlosen 0:0, zehn Minuten vor Schluss gingen die Heimischen dann aber doch in Führung: Nach einem Pass vom Flügel setzte sich Julian Nagl durch und Philipp Bauer musste zum 1:0 für die SPG Sigharting/Andorf 1b nur mehr einschieben. Die Partie endete nach 90 Minuten damit 1:0 – die SPG darf über einen knappen 1:0 Sieg jubeln. Im zweiten Durchgang hatte man die Überzahl an Chancen.

Stimme zum Spiel:

Andreas Feichtlbauer, Obmann SPG Sigharting/Andorf 1b:

„Die erste Halbzeit war völlig ausgeglichen, es gab nur wenige Chancen. Im zweiten Durchgang drängten wir dann auf den zweiten Treffer. Das Tor erzielte Philipp Bauer nach einer schönen Vorlage von Julian Nagl. Die Kopfinger hatten keine Chance mehr auf den Ausgleich.“

Am nächsten Sonntag reist Sigharting/Andorf 1b zur Union Kogler-Dach Raab, zeitgleich empfängt die Union Josko Kopfing den TSV St. Marienkirchen/Schärding.

1. Klasse Nord-West: SPG Sigharting/Andorf 1b – Union Josko Kopfing, 1:0 (0:0)

80 Philipp Bauer 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.