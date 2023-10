Drei Husensky-Tore! Union St. Roman nach 4:1-Sieg neuer Tabellenführer

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 20:43

In der neunten Runde der 1. Klasse Nord-West kam es am Sonntagnachmittag unter anderem zum Klingenkreuzen zwischen der Union St. Roman und dem TSV St. Marienkirchen/Schärding. Beide Teams sind in der Tabelle nicht weit voneinander entfernt, St. Marienkirchen hält derzeit bei 14 Zählern, St. Roman hat einen mehr am Punktekonto. Am vergangenen Wochenende gab es für beide Teams je drei Punkte zu bejubeln. St. Marienkirchen schoss Prambachkirchen mit 6:0 heim, St. Roman feierte bei der SPG Sighartin/Andorf 1b einen vollen Erfolg. Spannung ist damit garantiert – die Hangler-Elf setzte sich am Ende mit 4:1 durch.

St. Marienkirchen früh nur mehr zu zehnt – St. Roman mit knapper Pausenführung

Vor rund 175 Besuchern betraten die beiden Mannschaften den Rasen in St. Roman. Die Hangler-Elf legte gleich wie die Feuerwehr los, so war in Spielminute eins der Ball bereits zum ersten Mal im Tor. Nach einer flachen Hereingabe von der rechten Seite verwandelte Vojtech Engelmann zum 1:0. Praktisch im Gegenzug konnte St. Marienkirchen durch Julian Untermaierhofer jedoch ausgleichen. Er war nach einer Flanke an der zweiten Stange per Kopf zur Stelle. Zu einem großen Aufreger kam es nach 14 Minuten, Markus Schneglberger lief allein auf das gegnerische Tor zu, Dragan Antunovic foulte den Stürmer jedoch und kassierte von Schiedsrichter Aladin Midzic wegen Torraubes Rot und musste frühzeitig unter die Dusche. Den anschließenden Freistoß kurz vor der Strafraumgrenze verwandelte Nicolas Husensky schließlich abgefälscht zum 2:1 und damit der erneuten Führung. Was für eine Anfangsphase! Bis zur Halbzeitpause war die Partie trotz Unterzahl von St. Marienkirchen jedoch recht ausgeglichen. Die Gäste hatten kurz vor dem Pausenpfiff sogar per Eckstoß noch eine gute Möglichkeit, David Bauer war aber zur Stelle und konnte parieren. Damit ging es mit einem 2:1-Vorsprung für die Heimmannschaft in die Kabinen.

St. Roman sorgt in Schlussviertelstunde für die Entscheidung

Nach Wiederbeginn von Schiedsirchter Midzic drückten die Gäste trotz der Unterzahl auf den Ausgleich, der Ball ging jedoch nicht über die Linie. Mit der Zeit kam aber St. Roman wieder besser ins Spiel und Nicolas Husensky brachte nach 75 Minuten die Entscheidung herbei. Über den Flügel kam der Ball zur Mitte, Husensky verwandelte dies Flanke zum 3:1. Für Husensky war das allerdings noch nicht genug, nach Doppelpass mit Tobias Kohlbauer schnürte Nicolas Husensky seinen Hattrick und traf ins lange Eck. Damit war nach 90 Minuten auch Schluss – St. Roman gewinnt gegen zehn St. Marienkirchner und ist damit an der Tabellenspitze!

Stimme zum Spiel:

Konrad Grömmer, Sportlicher Leiter Union St. Roman:

„Bis zum Ausschluss war die Partie eigentlich ausgeglichen, aber auch nach der roten Karte konnte St. Marienkirchen gut dagegenhalten. In der ersten Viertelstunde nach der Pause haben sie ordentlich gedrückt, da hätten sie sich schon ein Tor verdient. Unser Torhüter konnte einige Aktionen aber gut halten. Zeitweise hat man den Ausschluss nicht gemerkt, da hat man die Qualität von St. Marienkirchen schon gemerkt.“

Die Union St. Roman stellt sich am Samstag (15:30 Uhr) beim SPG Wiesinger Bau Obernberg/Ort vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt St. Marienkirchen/S. den SV Guschlbauer Waizenkirchen.

1. Klasse Nord-West: Union St. Roman – TSV St. Marienkirchen/Schärding, 4:1 (2:1)

87 Nicolas Husensky 4:1

75 Nicolas Husensky 3:1

15 Nicolas Husensky 2:1

11 Simon Wolfsberger 1:1

1 Vojtech Engelmann 1:0

