2:1-Heimsieg! TSV St. Marienkirchen ringt Union Kopfing nieder

Details Sonntag, 26. Mai 2024 19:13

Ein aufregendes Fußballspiel fand am Sonntagnachmittag in St. Marienkirchen statt, wo die Hausherren von St. Marienkirchen/Schärding auf Union Josko Kopfing trafen. Die Gastgeber sicherten sich in einer hart umkämpften Partie einen knappen 2:1-Sieg. Besonders im zweiten Durchgang zeigten sich entscheidende Momente, die das Spiel zu Gunsten der St. Marienkirchner kippen ließen.

Anfangsphase dominiert von St. Marienkirchen/S.

Das Spiel begann mit hohem Tempo, wobei St. Marienkirchen/S. sofort die Initiative ergriff. Schon in der vierten Minute gab es die erste Großchance für die Heimmannschaft, als Tobias Schachinger den Ball knapp am Tor vorbeischoss. Dieser starke Beginn setzte sich fort und in der 16. Minute konnte Jonas Dollereder nach einem schönen Abschluss mithilfe der Innenstange die 1:0-Führung erzielen. Die Kopfinger fanden schwer ins Spiel, konnten jedoch in der 30. Minute durch Huso Tahric nach einem Abpraller den Ausgleich erzielen, was den Spielverlauf vorerst auf den Kopf stellte. Mit dem Stand von 1:1 ging es schließlich auch in die Kabinen.

Zweite Halbzeit bringt Entscheidung

Zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigten die Heimischen, dass sie das Spiel unbedingt gewinnen wollten. Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff war es erneut ein Eckball, der für Gefahr sorgte. Michael Fichtinger nutzte seine Kopfballstärke und brachte die Heimmannschaft erneut in Führung. Dieser Treffer gab den St. Marienkirchnern zusätzliche Energie, auch wenn die Partie weiterhin offen und umkämpft blieb.

Trotz einiger Wechsel auf beiden Seiten, die frischen Wind bringen sollten, gelang es keinem Team, klare Chancen zu kreieren. In der 89. Minute erhielt Michael Fichtinger von St. Marienkirchen/S. nach einem taktischen Foulspiel eine Gelb-Rote Karte, was die Schlussphase noch einmal spannend machte. Kopfing wollte den Ausgleich, doch die St. Marienkirchner verteidigten geschickt und ließen keine zwingenden Möglichkeiten zu. Auch ein letzter Versuch in der Nachspielzeit führte nicht zum Erfolg für die Gäste.

Die Begegnung endete schließlich mit einem hart erkämpften 2:1-Heimsieg für St. Marienkirchen/Schärding, die damit wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze sicherten. Kopfing hingegen musste sich trotz einer engagierten Leistung ohne Punkte auf den Heimweg machen.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Julian Biereder erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.