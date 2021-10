Ort/Innkreis nach 2:3 gegen St. Roman Tabellenletzter

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 11:45

Letztlich war der Doppelpack von Oliver Sabelja zu wenig: TSV Langgruppe Ort im Innkreis verlor gegen Union St. Roman 2:3 und rutschte dadurch auf den letzten Tabellenplatz der 1. Klasse Nord-West ab. 100 Zuschauer konnten am Samstag in der Arena Ort ein spannendes Match verfolgen.

Martin Penzinger brachte die Union St. Roman in der 16. Minute mit einem Freistoß nach vorn. Aus der Ruhe ließ sich TSV Langgruppe Ort im Innkreis allerdings nicht bringen: Oliver Sabelja erzielte wenig später den Ausgleich (17.). Markus Stiglbrunner stellte die Weichen für die Gäste auf Sieg, als er in Minute 26 mit dem 2:1 zur Stelle war. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (45.) traf Sabelja per Elfmeter zum Ausgleich für TSV Langgruppe Ort im Innkreis. Mit einem 2:2-Halbzeitstand ging es für beide Teams in die Kabinen, es war noch alles offen in diesem Spiel.

Stiglbrunner mit zweitem Treffer

Der Treffer zum 3:2 sicherte der Union St. Roman nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Stiglbrunner in diesem Spiel (58.). Als Referee Wolfgang Petereder dieses Spiel schließlich abpfiff, stand es fest: Beide Teams tauschten ihre jeweiligen Tabellenplätze aus, folglich befinden sich die Hausherren nun auf dem letzten und die Gäste auf dem vorletzten Tabellenplatz der 1. Klasse Nord-West.

29 Gegentreffer musste TSV Langgruppe Ort im Innkreis im Verlauf dieser Saison bereits hinnehmen – kein Team kassierte mehr. Das Schlusslicht musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da das Heimteam insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der Negativtrend der vergangenen Spiele hat sich für TSV Langgruppe Ort im Innkreis auch auf die Situation im Klassement ausgewirkt. Gegenwärtig finden sich die Hausherren somit auf Rang 14 wieder.

Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von Union St. Roman liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 28 Gegentreffer fing.

In diesem Sechs-Punkte-Spiel war die Freude des einen das Leid des anderen. Während Union St. Roman sich aus der Abstiegszone verabschiedete und auf Platz 13 kletterte, fiel TSV Langgruppe Ort im Innkreis in den roten Bereich auf den 14. Rang.

Kommenden Sonntag (14:30 Uhr) muss TSV Langgruppe Ort im Innkreis auswärts antreten. Es geht gegen die Union R&R Web Neukirchen/W. Als Nächstes steht die Union St. Roman dem SV Guschlbauer Waizenkirchen gegenüber (Dienstag, 15:30 Uhr).

1. Klasse Nord-West: TSV Langgruppe Ort im Innkreis – Union St. Roman, 2:3 (2:2)

16 Martin Penzinger 0:1

17 Oliver Sabelja 1:1

26 Markus Stiglbrunner 1:2

45 Oliver Sabelja 2:2

58 Markus Stiglbrunner 2:3

