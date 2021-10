Waizenkirchen schießt Rainbach/Innkreis mit 5:0 ab

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 09:48

Mit einem souveränen 5:0-Sieg schickte SV Guschlbauer Waizenkirchen die Union CAB Rainbach/Innkreis nachhause. Jochen Christian traf dabei vor 150 Zuschauern in der Guschlbauer-Arena doppelt.

David Stockinger stellte die Weichen für die Gastgeber auf Sieg, als er in Minute 17 mit dem 1:0 zur Stelle war. Jochen Christian erhöhte für SV Guschlbauer Waizenkirchen darauf per Elfmeter auf 2:0 (20.). Die Waizenkirchener hatten die Chancen genutzt und blickten zur Pause auf einen deutlichen 2:0-Vorsprung. Das 3:0 für den SV Waizenkirchen stellte Christian sicher. In der 46. Minute traf er zum zweiten Mal und ebenfalls per Straftoß während dieser Partie. Somit ging es für beide Teams bei einer 3:0-Führung der Hausherren in die Kabinen zur Halbzeitpause.



Waizenkirchen klettert in Tabelle



Nach Wiederanpfiff zur zweiten Spielhälfte überwand Fabian Auinger den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 für SV Guschlbauer Waizenkirchen (66.). Auch in der Nachspielzeit kannten die Hausherren keine Gnade: Tobias Traunwieser markierte den fünften Treffer (92.) zum 5:0-Endstand. Alfred Vorderwinkler pfiff schließlich das Spiel ab, in dem SV Guschlbauer Waizenkirchen bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger in dieser Partie geben würde.

Mit dem Dreier sprangen die Waizenkirchener auf den neunten Platz der 1. Klasse Nord-West. Drei Siege, ein Remis und drei Niederlagen hat SV Guschlbauer Waizenkirchen momentan auf dem Konto und ist seit drei Spielen unbezwungen.

Union CAB Rainbach/Innkreis muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern: Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Durch diese Niederlage fallen die Rainbacher in der Tabelle auf Platz sieben zurück. In der Verteidigung der Union CAB Rainbach/Innkreis stimmt es ganz und gar nicht: 26 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Vier Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat man in Rainbach/Innkreis derzeit auf dem Konto. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang den Rainbachern auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Während SV Guschlbauer Waizenkirchen am kommenden Sonntag DSG Union Sigharting empfängt, bekommt es Union CAB Rainbach/Innkreis am selben Tag mit Union R&R Web Neukirchen/Walde zu tun.

1. Klasse Nord-West: SV Guschlbauer Waizenkirchen – Union CAB Rainbach/Innkreis, 5:0 (3:0)

17 David Stockinger 1:0

20 Jochen Christian 2:0

46 Jochen Christian 3:0

66 Fabian Auinger 4:0

92 Tobias Traunwieser 5:0

