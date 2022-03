Kanya macht Last-Minute-Remis perfekt - 3:3 zwischen Natternbach und Waizenkirchen

Details Montag, 14. März 2022 20:47

Das Spiel vom Sonntag zwischen der Union Natternbach und dem SV Waizenkirchen endete mit einem 3:3-Remis. Waizenkirchen erwies sich vor 350 Zuschauern gegen Natternbach als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus.

Fabian Starkl brachte die Union IKUNA Natternbach in der elften Spielminute in Führung. Für das 1:1 des SV Guschlbauer Waizenkirchen zeichnete Norbert Kanya verantwortlich (22.). Zwei Minuten später ging die Union IKUNA Natternbach durch den zweiten Treffer von Starkl in Führung. Zur Pause hatte die Heimmannschaft eine hauchdünne Führung inne.



Intensive Schlussphase



Nach der Pause führte die Union IKUNA Natternbach schließlich das 3:1 herbei (52.). Wenige Minuten später verkürzte der SV Guschlbauer Waizenkirchen auf 2:3 (85.). Kanya sicherte seiner Mannschaft kurz vor dem Abpfiff den Ausgleich, als er in der 88. Minute ins Schwarze traf. Dass die Partie keinen Sieger finden würde, war besiegelte Sache, als der Unparteiische die Begegnung beim Stand von 3:3 schließlich abpfiff.

Acht Siege, ein Remis und vier Niederlagen hat die Union IKUNA Natternbach derzeit auf dem Konto. Die Union Natternbach ist seit drei Spielen unbezwungen.

Vier Siege, drei Remis und sechs Niederlagen haben die Waizenkirchener momentan auf dem Konto. Zwei Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen: Der Gast kann einfach nicht gewinnen.

Während die Union IKUNA Natternbach am kommenden Sonntag den SV Bäck Baggerungen Lambrechten empfängt, bekommt es der SV Guschlbauer Waizenkirchen am selben Tag mit der Union Josko Kopfing zu tun.

1. Klasse Nord-West: Union IKUNA Natternbach – SV Guschlbauer Waizenkirchen, 3:3 (2:1)

88 Norbert Kanya 3:3

85 Juergen Stockinger 3:2

52 Juergen Hutsteiner 3:1

24 Fabian Starkl 2:1

22 Norbert Kanya 1:1

11 Fabian Starkl 1:0