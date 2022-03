SV Riedau auf Aufstiegskurs - Nach 2:o gegen Rainbach/Innkreis

Details Sonntag, 20. März 2022 20:04

Der SV Luksch Riedau kam am Samstag zu einem 2:0-Erfolg gegen die Union CAB Rainbach/Innkreis und bleibt damit souveräner Tabellenführer der 1. Klasse Nord-West.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften und somit gingen beide Teams bei einem torlosen Stand in die Umkleidekabinen. Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff brachte Jannik Wesner den SV Luksch Riedau in der 47. Minute in Front. Niklas Aigner schoss für die Gastgeber in der 62. Minute das zweite Tor, dieser 2:0-Spielstand bedeutete auch gleichzeit den Endstand dieser Begegnung. In den 90 Minuten war der Ligaprimus im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Rainbach und fuhr somit einen 2:0-Sieg ein.

Riedau mit Acht Punkte-Vorsprung

Wer soll den SV Riedau noch stoppen? Der SV Luksch Riedau verbuchte gegen die Union CAB Rainbach/Innkreis die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 1. Klasse Nord-West weiter an. Der Defensivverbund des SV Riedau ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst zehn kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Mit dem Sieg baute der SV Riedau die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der SV Luksch Riedau zwölf Siege, ein Remis und kassierte erst eine Niederlage. Seit elf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, den SV Luksch Riedau zu besiegen.

Trotz der Schlappe behält die Union Rainbach/Innkreis den sechsten Tabellenplatz bei. Sieben Siege, ein Remis und sechs Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Rainbach baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Am kommenden Sonntag trifft der SV Luksch Riedau auf den TSV St. Marienkirchen/Schärding, die Union CAB Rainbach/Innkreis spielt am selben Tag gegen die Union Kogler-Dach Raab.

1. Klasse Nord-West: SV Luksch Riedau – Union CAB Rainbach/Innkreis, 2:0 (0:0)

62 Niklas Aigner 2:0

47 Jannik Wesner 1:0