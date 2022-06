Union Diersbach gegen Fischer-Elf mit erster Heimpleite seit 10. Oktober 2020

Details Samstag, 04. Juni 2022 18:46

Am vorletzten Spieltag der 1. Klasse Nord-West empfing die Union Caribas Diersbach dier Union Josko Kopfing. Im Duell zwischen dem Viertplatzierten und dem Tabellendritten trafen zwei Mannschaften aufeinander, die ebenso wie Ligaprimus Riedau in dieser Saison bislang lediglich drei Niederlagen einstecken mussten, eine Aufstiegschance hatte aber nur die im Frühjahr noch ungeschlagene Gästelf von Coach Günter Fischer. Nach einem 4:2-Erfolg im Hinspiel behielten die Kopfinger erneut die Oberhand, setzten sich mit 3:1 durch und feierten den dritten Sieg in Serie. Die Pest-Elf hingegen zog sechs Tage nach einer 0:1-Pleite in St. Marienkirchen abermals den Kürzeren und musste zudem erstmals seit 10. Oktober 2020 den eigenen Platz wieder als Verlierer verlassen. Kurioses Detail am Rande: Gegner damals wie am Samstagnachmittag, die Kicker aus Kopfing - auch das Ergebnis (1:3) ist dasselbe wir vor rund 20 Monaten.

Kucera bringt Gäste in Front

Rund 250 Besucher bekamen in der Rotex Sonnenschutz Arena ein enges Duell zweier Tabellennachbarn zu sehen. In einem über weite Strecken ausgeglichenen Spiel kamen die Teams hüben wie drüben vereinzelt zu Chancen, dennoch sah es bereits nach einem torlosen ersten Durchgang aus. Doch kurz vor der Pause schnappte die Diersbacher Abseitsfalle nicht zu, Miroslav Kucera lief alleine auf das Gehäuse der Heimischen zu, der 33-jährie Routinier aus Tschechien, der im Winter von Schweiggers nach Kopfing gewechselt war, ließ sich diese Chance nicht entgehen, gab Diersbach-Schlussmann Roland Wastl das Nachsehen und fixierte den 0:1-Halbzeitstand.

Pilic trifft zur Vorentscheidung

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Klaffenböck behaupteten die formstarken Gäste den knappen Vorsprung und kontrollierten zumeist das Geschehen. Die Diersbacher srteckten aber nicht auf und waren um den Ausgleich bemüht. Nachdem Marco Führer mit einem Kopfball knapp den Kopfinger Kasten verfehlt hatte, erzwang die Fischer-Elf nach 70 Minuten die Vorentscheidung - nach einer Ecke war Pero Pilic mit dem Kopf zur Stelle. In der Schlussviertelstunde wurde das Match noch einmal spannend, als Stefan Waizenauer im Gäste-Strafraum von Goalie Fabian Barth zu Fall gebracht wurde und Tobias Mayrhofer den fäligen Strafstoß verwandelte. Kurz vor Schluss noch einmal Elfmeteralarm im Kopfinger Sechzehner - nach einem vermeintlichen Foul an Mayrhofer blieb die Pfeife des Unparteiischen dieses Mal aber stumm. In der Nachspielzeit machten die Gäste den Deckel drauf - wieder war es Kucera, der einen Konter erfolgreich abschloss und den 1:3-Endstand besiegelte.

Josef Steinmann, Sektionsleiter Union Diersbach:

"Auch wenn es eine enge Partie war, haben die formstarken Gäste in Summe einen verdienten Sieg gefeiert. Während für uns die Saison gelaufen ist, hat man gemerkt, dass die Kopfinger um ihre Aufstiegschance kämpfen. Für uns spielt es hingegen keine Rolle, ob wir die Saison als Vierter oder Fünfter beenden, das Ende der stolzen Heimserie schmerzt aber doch ein wenig".