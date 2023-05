Kalmar-Hattrick! SV Lambrechten gewinnt bei Aufsteiger Prambachkirchen klar mit 4:0 und lacht weiterhin von der Tabellenspitze

Details Freitag, 19. Mai 2023 15:17

Am Donnerstagnachmittag kam es – aufgrund der witterungsbedingten Absage - zum Nachholspiel in der 1. Klasse Nord-West der 18. Spielrunde zwischen Aufsteiger Union Prambachkirchen und Tabellenführer SV Lambrechten. Während die Heimischen auf Platz acht in der Tabelle stehen und noch mit dem Abstiegskampf zu tun haben, liegt der SV Lambrechten mit nur einer Saisonniederlage und 50 Punkten auf Rang eins. Damit haben die Lambrechtner beste Chancen auf den Aufstieg in die Bezirksliga. Am Ende wurde der Favorit seiner Rolle auch gerecht und Lambrechten konnte sich klar mit 4:0 durchsetzen.

Lambrechten beginnt stark – Prambachkirchen ohne Chancen

Die Partie zwischen Aufsteiger und Tabellenführer sahen am Donnerstagnachmittag gut 200 Zuschauer. Nach Spielfreigabe von Schiedsrichter Marco Wolfsberger fanden die Lambrechtner bereits die erste Großchance vor. Nach einer Hereingabe in den Sechzehner kam Bence Kalmar zum Kopfball. Sein Versuch ging aber ans Aluminium. Nach gut einer halben Stunde hatte Dejan Resanovic auf der Grundlinie die Kugel, wird dabei aber gefoult und es gibt Elfmeter für die Gäste. Lambrechtens Bence Kalmar lässt sich diese Chance nicht nehmen und trifft zum 1:0. Kurze Zeit später in Spielminute 32 erhöhte Lambrechten auf 2:0. Tobias Schredl setzte sich am rechten Flügel durch, bringt den Ball zur Mitte, wo wieder Kalmar zur Stelle war und vollendete. Pausenstand 2:0 für die Gäste aus Lambrechten.

Gäste auch in Spielhälfte zwei überlegen – Union kommt nicht zum Zug

Auch im zweiten Durchgang kam von der Heimmannschaft in der Offensive nichts Gefährliches. So konnte Lambrechten die Führung vorerst verwalten. Nach gut einer Stunde fiel dann aber der nächste Lambrechtner-Treffer zum 3:0. Nach einem Freistoß, den Simon Sensenberger noch parieren konnte, war Kapitän Gabriel Badegruber zur Stelle und staubte ab. Kurze Zeit später jubelten die Auswärtsfans über das nächste Tor. Armin Maier brachte eine Flanke in die Gefahrenzone, wo Bence Kalmar per Kopf seinen Hattrick schnürte. Nach 90 Minuten war dann auch Schluss – Lambrechten fährt den nächsten Sieg ein und ist weiterhin auf bestem Wege in die Bezirksliga.

Stimme zum Spiel:

Rudolf Parzermair, Trainer SV Lambrechten:

„Es war von Beginn an eine klare Angelegenheit, wer das Heft in die Hand nimmt. Wir haben gleich von Beginn an gute Torchancen vorgefunden und haben bis zum 1:0 drei, vier Großchancen vorgefunden. Eigentlich waren fast alle Aktionen über die Seite gespielt, wo dann der Stanglpass folgte und wir nur mehr „danke“ sagen mussten. Wir haben gewusst, dass bei Prambachkirchen Spieler fehlen und das merkte man auch. Von Prambachkirchen hat man, bis auf einen Schussversuch in der Offensive nichts gesehen. Wir haben uns dann auch geschont. Es war wenig Gegenwehr und wir haben das so gut über die Runde gebracht.“

