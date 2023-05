Union St. Roman trotz 1:3-Niederlage gegen SPG Sigharting/Andorf 1b für den Klassenerhalt zuversichtlich

Details Montag, 15. Mai 2023 17:15

In der 22. Runde der 1. Klasse Nord-West kam es unter anderem zum Aufeinandertreffen zwischen der Union St. Roman und der SPG Sigharting/Andorf 1b. Während die Heimischen im Abstiegskampf mitten drinnen sind und jeder Punkt enorm wichtig ist, belegen die Gäste vor diesem Match den 5. Tabellenrang, weshalb man auch als Favorit in dieses Spiel ging. Schlussendlich wurde die SPG Sigharting/Andorf 1b der Favoritenrolle gerecht und man gewann die Partie verdient mit 3:1.

Erster Durchgang mit spielerischer Überlegenheit der Gäste

Rund 150 Besucher verfolgten am Sonntagnachmittag die Partie zwischen der Union St. Roman und der SPG Andorf/Sigharting 1b. Die Gäste starteten gleich gut in das Spiel und konnten auch die ersten Torchancen vorfinden. Bis zur 30. Spielminute dauerte es in diesem flotten Spiel, bis der erste Treffer fiel. Nach einem Konter war Moritz Kittl am Ball und verwandelte einen Abschluss schön in den Winkel. Mit einer komfortablen 1:0-Führung ging es dann auch in die Kabinen.

Starke Chancenauswertung der SPG Sigharting/Andorf 1b

Kurz nach Wiederbeginn kamen die Gäste in der Gefahrenzone wieder an den Ball und Mark Baumann konnte nach einem Eckball per Kopf das 2:0 für die SPG Sigharting/Andorf 1b erzielen. Die Heimischen kamen aber in Durchgang zwei besser ins Spiel, dennoch bekam man in Minute 68 den nächsten Gegentreffer. Wieder war es ein schnelles Umschaltspiel, das belohnt wurde. Tolga Celepci war es schlussendlich, der nach Vorarbeit von Moritz Kittl den dritten Treffer herbei steuerte. St. Roman war bemüht, das 3:1 zu erzielen, es gelang schließlich in Minute 85 durch Miroslav Vrhel. In den letzten Minuten vor Abpfiff hatten die Heimischen noch eine gute Chance auf einen weiteren Treffer, die Aktion blieb aber ungenutzt. Schlussendlich setzte sich die SPG Andorf/Sigharting 1b verdient mit 3:1 durch.

Stimme zum Spiel:

Josef Plöckinger, Trainer Union St. Roman:

„Auf uns kommen nun die harten Spiele zu. Am Donnerstag steht noch das Nachtragsspiel gegen Diersbach am Programm, ehe Rainbach, Schärding, Freinberg und St. Marienkirchen unsere nächsten Gegner sind. Am letzten Spieltag kommt es zum Derby gegen Kopfing. Da wird es um sehr viel gehen. Wir versuchen auch die Verletzten wieder zurückzuholen, um für das Saisonfinish bestens gerüstet zu sein.“

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei