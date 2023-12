Union Neufelden: Grundsolide Saison nach lang ersehntem Aufstieg

Über 25 Jahre, genauer gesagt, 9133 Tage verbrachte der Fußballverein Union Biohort Neufelden zweitklassig, ehe man am 11. Juni dieses Jahres den Aufstieg endgültig realisieren konnte. Doch auch nach einer Halbsaison in der immens umkämpften 1. Klasse Nord , kann man behaupten: Neufelden ist angekommen! Nach drei Erfolgen zum Saisonstart, blieb man in den darauffolgenden sieben Spielen zwar sieglos, legte jedoch bei Wintereinbruch ein bärenstarkes Finish hin und ergaterte dabei zehn von möglichen zwölf Punkten.

Starke Offensive trotz Langzeitverletztem

„Als Aufsteiger möchte man natürlich in erster Linie nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Dementsprechend sind wir rückblickend sehr zufrieden mit der abgelaufenen Hinrunde“, resultiert Trainer Michael Mahringer. Eine Platzierung im sicheren Mittelfeld entspreche dem aktuellen Leistungsvermögen seiner Jungs, weiß der Coach. Doch er erwähnt infolgedessen, dass man sich auf dem Zwischenstand wohl kaum ausruhen dürfe, denn im dicht gedrängten Mittelfeld der Tabelle trennen die Mahringer-Elf und den Tabellenzwölften aus Neustift/Oberkappel lediglich drei Zähler. Ein zwischenzeitliches Ergebnistief kann sich Michael Mahringer wie folgt erklären: „So wie bei manch anderen Vereinen in der Liga, ist auch Neufelden in der Kadertiefe nicht allzu breit aufgestellt. Des Weiteren ist unser Top-Torjäger der letzten Saison, Philipp Schneeberger, nach nur zwei Partien verletzungsbedingt ausgefallen.“ Auf den Torgaranten der vergangenen Saison (29 Treffer in 22 Einsätzen) wird der Übungsleiter aufgrund einer Knieverletzung wohl auch im Frühjahr weiterhin verzichten müssen. Weiters fügt Mahringer an, dass die Ergebnisse in eben jener Phase, nicht immer leistungsgerecht waren: „Ausgenommen das Match gegen Nebelberg, waren die Leistungen nicht so schlecht.“ Des Öfteren waren es individuelle Fehler, welche letztendlich spielentscheidend waren. Nichtsdestotrotz stellt der Aufsteiger die zweitbeste Offensive der Liga, gegensätzlich dazu, ist die Defensive mit 32 Gegentoren die

Löchrigste.

Wohlverdiente Pause nach erfolgreichem Jahr

In Neufelden haben sich Spieler und Trainer nach einem rückblickend sehr intensiven und erfolgreichen Jahr 2023, eine fußballfreie Zeit bis inklusive Weihnachten wohl verdient. Danach startet ein Heimprogramm, ehe am 26. Jänner die Rückrunden-Vorbereitung offiziell beginnt. Diese umfasst zwei Hallentrainings pro Woche, inklusive ehestmöglichem Rasentraining und vier Testspiele (gegen Kollerschlag, Arnreit, Herzogsdorf und Sarleinsbach). Beim Saisonstart am 17. März trifft die Mahringer-Elf auswärts auf die SPG ausUlrichsberg/Klaffer. Neben einem Trainingswochenende anstatt eines Trainingslagers, will das Trainerteam vermehrt abwechslungsreiche Teambuildingevents in die Vorbereitungszeit integrieren.

Aufbau der Kaderbreite und ähnliche Ziele für das Frühjahr

Zum Trainingsauftakt wird Coach Mahringer voraussichtlich zwei neue Akteure begrüßen dürfen, einer davon, Torwart Philipp Schneeberger, der zuletzt bei Bezirksligist Julbach aktiv war, steht bereits fest. Das Ziel bleibt unverändert: „Wir wollen so schnell wie möglich punkten, um möglichst wenig mit dem Abstieg zu tun zu haben.“ Die 18 Punkte aus der Herbstsaison seien ein optimaler Richtwert fürs Frühjahr, um am Ende der Saison im tabellarischen Mittelfeld präsent zu sein.