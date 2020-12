1. Klasse Nord: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Dienstag, 22. Dezember 2020 18:30

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Matthias Kern (Union Oepping)

Endergebnis:



1. Matthias Kern (Union Oepping / 3132 Stimmen)

2. Oliver Eckerstorfer (Union Klaffer / 1978 Stimmen)

3. Simon Wild (Sarleinsbach / 743 Stimmen)

4. Simon Gabriel (Union Peilstein / 500 Stimmen)

5. Philipp Kern (Union Oepping / 498 Stimmen)

6. David Löfler (Union Klaffer / 458 Stimmen)

7. Johannes Gruber (Eidenberg/Geng / 328 Stimmen)

8. Jerome Plakolm (Union Altenfelden / 289 Stimmen)

9. Jakub Lesnak (Union Peilstein / 275 Stimmen)

10. Michael Jukic (SV Gramastetten / 200 Stimmen)