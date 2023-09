11 junge Lichtenberger feiern zweiten Heimsieg in Folge

Details Montag, 25. September 2023 10:29

Am sechsten Spieltag der 1. Klasse Nord kam es zum Kräftemessen zwischen dem SV Lichtenberg und der Union Dreihans Peilstein. Im Duell zweier Mannschaften aus der unteren Tabellenregion ging es im Sportpark um wichtige Punkte. Nach einem holprigen Saisonstart ist der SVL seit geraumer Zeit gut unterwegs und bestätigte am Sonntagnachmittag seinen Aufwärtstrend. Trotz einer angespannten Personalsituation setzte sich das Team von Trainer Gerhard Lindinger mit 3:0 klar durch und feierte den zweiten Heimsieg in Folge. Die Peilsteiner hingegen gingen nach zwei Unentschieden am Stück leer aus und wissen nach der dritten Saisonniederlage in der Tabelle nur zwei Mannschaften hinter sich.

Lindinger-Elf mit früher Führung

Vor rund 200 Besucher fanden die Hausherren gut ins Spiel und hatten nach wenigen Minuten die Nase vorne. Nach einem feinen Pass von Michael Leitner bewahrte Maximilian Schurm die Ruhe und gab Gästegoalie Martin Bartizal das Nachsehen. Mit der Führung im Rücken bestimmte die Lindinger-Elf das Geschehen und startete einige gefährliche Angriffe, der SVL konnte zunächst aber kein Tor nachlegen. Die Gäste waren in Halbzeit eins über weite Strecken harmlos, fehlte Torjäger Jakub Rosulek die nötige Unterstützung. Kurz vor der Pause brandete im Sportpark wieder Jubel auf, als Michael Schatzl nach erneutem Zuspiel von Leitner die Kugel zum 2:0-Halbzeitstand im kurzen Eck versenkte.

Union Keeper Bartizal pariert Beyr-Elfer - Schatzl schnürt Doppelpack

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Hotzl, der das faire Match umsichtig leitete, waren die Gäste bemüht, das Blatt zu wenden und aktivierten ihre Offensivbemühungen, die Peilsteiner tauchten aber auch im zweiten Durchgang nur selten gefährlich vor dem SVL-Gehäuse auf. Nach rund einer Stunde hatten die Heimischen die Chance, den Deckel draufzumachen, nach einem Foul an Schurm scheiterte Nico Beyr beim fälligen Elfmeter jedoch an Keeper Bartizal. Die Lindinger-Elf kontrollierte das Geschehen, in Minute 73 hätten die Gäste der Partie aber Spannung einhauchen können. Doch bei einem Kopfball lenkte SVL-Schlussmann Paul Schöffl mit einer starken Parade das Leder an die Latte, beim zweiten Versuch strich das Spielgerät über den Kasten. Die Hausherren behaupteten die Führung und machten kurz vor Schluss den Sack endgültig zu, als Schatzl nach einer Ecke an der Strafraumgrenze abzog, die Kugel ins lange Eck setzte und den 3:0-Sieg des SV Lichtenberg unter Dach und Fach brachte.

Martin Schurm, Sektionsleiter SV Lichtenberg:

"Es war ein ebenso verdienter wie wichtiger Sieg und konnten mit diesem Dreier Anschluss ans Vorderfeld der Tabelle finden. Besonders erfreulich ist, dass wir die vielen Ausfälle kompensieren konnten und in der zweiten Halbzeit elf Lichtenberger auf dem Platz standen, die zudem mit einem Durchschnittsalter von knapp 21 Jahren ungemein jung waren. Natürlich wollen wir auch im Auswärtsspiel gegen Aufsteiger Nebelberg punkten, aufgrund der angespannten Personalsituation wird es am kommenden Sonntag aber nicht einfach".

